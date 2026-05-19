فاطمه زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط جوی هوای استان طی روزهای آینده، بیان کرد: تا آخر هفته وزش بادهای نسبتا شدید در برخی ساعات شدید همراه با گرد و خاک و در مناطق مستعد کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا بهویژه برای روز چهارشنبه پیش بینی است.
وی از افزایش ابر از اواخر وقت امشب تا فرداشب خبر داد و افزود: همچنین وقوع رگبار و رعد و برق در پارهای از نقاط نیمه شمالی و بخش مرکزی پیشبینی میشود.
زارعی اظهار داشت: در مناطق مستعد بارش تگرگ و برخورد صاعقه و با توجه به ماهیت رگباری بارشها وقوع روان آب در نیمه شمالی استان قابل پیشبینی است.
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی خواستار اطمینان از استحکام سازه و سقفهای موقت، پوشش گلخانهها، عدم حضور بیماران تنفسی، افراد سالخورده و کودکان در فضای باز در ساعات آلودگی شد و گفت: خودداری از توقف و پارک خودرو در اطراف درختان فرسوده و کهنسال و ساختمانهای نیمه کاره، پاکسازی جویها و لایه روبی کانالها پرهیز از سفرهای غیر ضرور توصیه میشود.
زارعی با بیان اینکه طی ۲۴ ساعت آینده روند افزایش نسبی دمای هوا را انتظار داریم، گفت: در روز گذشته سربیشه با ۷ درجه سیلسیوس خنکترین و بندان با ۴۰ درجه گرمترین نقاط استان بودند.
