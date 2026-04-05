تداوم فعالیت ۲۵ واحد تولید مرغ گوشتی در سراوان

ایرج رستمزهی به خبرنگار مهر، با اشاره به تلاش مرغداران از ابتدای جنگ رمضان، گفت: تاکنون بیش از ۱۹۰ هزار قطعه جوجه در واحدهای صنعتی پرورش مرغ گوشتی این شهرستان جوجهریزی شده و چرخه تولید بدون توقف در حال فعالیت است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سراوان با بیان اینکه زیرساختهای تولید در این بخش در حال توسعه است، افزود: هماکنون ۱۹ واحد مرغداری جدید با ظرفیت مجموع ۴۴۰ هزار قطعه و با سرمایهگذاری بخش خصوصی، با پیشرفت فیزیکی ۴۰ تا ۷۰ درصد در سطح شهرستان در حال احداث است.
وی ادامه داد: بر اساس پیگیریهای انجامشده از سوی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان، قرار است تا آغاز هفته جهاد کشاورزی سال ۱۴۰۵، دو واحد پرورش مرغ گوشتی با ظرفیت مجموع ۶۰ هزار قطعه وارد فاز اجرایی و به بهرهبرداری برسد.
رستمزهی تاکید کرد: شهرستان سراوان هماکنون با ۲۵ واحد فعال پرورش مرغ گوشتی و ظرفیت تولید ۵ هزار و ۳۸۰ تن گوشت سفید، یکی از قطبهای تولید در جنوب شرق کشور به شمار میرود.
