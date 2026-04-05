به گزارش خبرگزاری مهر، با آغاز فضل رویش گیاهان دارویی، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری سیستان و بلوچستان طی یک اطلاعیه نسبت به برداشت بی‌رویه و غیراصولی این منابع ارزشمند هشدار داد.

در این اطلاعیه آمده است: برداشت غیراصولی گیاهان دارویی علاوه بر تهدید تنوع زیستی، می‌تواند منجر به کاهش جمعیت گونه‌های بومی و حتی خطر انقراض برخی از آن‌ها شود.

شهروندان باید پیش از هرگونه برداشت، از شناسایی دقیق گیاهان دارویی اطمینان حاصل کرده، و از روش‌های اصولی برای چیدن آن‌ها استفاده کنند. همچنین، از برداشت گیاهان از مناطق آلوده یا زمین‌های شخصی بدون اجازه مالک خودداری شود.

زمان برداشت گیاهان دارویی بسته به نوع آن‌ها متفاوت است و برداشت نادرست می‌تواند باعث کاهش خواص دارویی گیاه شود؛ همچنین از مردم تقاضا می‌شود از برداشت بیش از حد نیاز خودداری و محیط زیست را در حین جمع‌آوری گیاهان حفظ کنند.

محدودیت‌های قانونی برداشت گیاهان دارویی برداشت برخی گیاهان دارویی مشمول مقررات خاصی است و افراد باید قبل از جمع‌آوری آن‌ها از قوانین منطقه‌ای اطلاع حاصل کنند.

برداشت غیرمجاز از مناطق حفاظت‌شده یا تحت مدیریت سازمان منابع طبیعی، بدون دریافت مجوز، تخلف محسوب شده و متخلفان طبق ماده ۲۵ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با برخورد قانونی مواجه خواهند شد.

شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده بهره‌برداری غیرمجاز و بی‌رویه از منابع طبیعی، موارد را از طریق شماره‌های ۱۳۹ و ۱۵۰۴ به سازمان منابع طبیعی اطلاع دهند.

رعایت این نکات نه‌تنها سلامت افراد را تضمین می‌کند، بلکه به حفظ منابع ارزشمند گیاهی برای نسل‌های آینده کمک خواهد کرد.