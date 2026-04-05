ذخایر دارویی و خونی کشور کاملاً تأمین است

عالیه زمانی کیاسری، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح وضعیت آمادگی نظام سلامت بر پایدار بودن وضعیت ذخایر دارویی و فرآورده‌های خونی در سراسر کشور تأکید کرد.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام شده، اظهار داشت: در خصوص تأمین داروهای مورد نیاز برای بیماران عادی و همچنین بیماران خاص و صعب‌العلاج، جای هیچ‌گونه نگرانی وجود ندارد؛ چرا که طبق روال سالانه در مواجهه با پیک‌های مصرف، تمامی پیش‌بینی‌ها انجام شده و هم در بخش تجهیزات و لوازم مصرفی و هم در بخش دارو، ذخایر به حد کافی تأمین و در اختیار بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها قرار گرفته است.

وی با اشاره به حملات اخیر علیه برخی شرکت‌های تولید دارو، این اقدامات را به شدت محکوم کرد و افزود: حمله به مراکز تولیدی که با جان و سلامت انسان‌ها سر و کار دارند، مصداق بارز جنایت جنگی است و از نظر ما این اقدامات غیرانسانی کاملاً محکوم است.

زمانی کیاسری همچنین در خصوص وضعیت فرآورده‌های خونی و ظرفیت‌های موجود در این بخش تصریح کرد: با توجه به سوابق مربوط به تروما، حوادث جاده‌ای و نیاز مستمر بیماران خونی، همواره میزان مصرف بالایی در کشور وجود دارد، اما خوشبختانه به دلیل استقبال و مشارکت گسترده هم‌وطنان در امر اهدای خون در اقصی‌نقاط کشور، به‌ویژه در ایام ماه مبارک رمضان، ذخایر خونی در وضعیت مطلوبی قرار دارد.

وی ضمن تأکید بر ضرورت مصرف درست و بهینه خون و فرآورده‌های خونی در مراکز درمانی، خاطرنشان کرد : در حال حاضر تمامی بیماران نیازمند، اعم از مجروحان حوادث، بیماران تحت عمل جراحی و یا مبتلایان به بیماری‌های خونی، خدمات درمانی و خونی لازم را بدون مشکل دریافت می‌کنند و در این حوزه نیز موضوع نگران‌کننده‌ای وجود ندارد.