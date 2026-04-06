انجام ۲ هزار و ۵۰۰ جراحی اورژانسی در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا کلوندی از ارائه خدمات درمانی به بیش از ۲۰۰ هزار نفر در مراکز درمانی استان طی ایام نوروز (از نهم اسفند ماه سال گذشته تا دوازدهم فروردین امسال) خبر داد.

وی با اشاره به فعالیت تیم‌های درمانی اورژانس ۱۱۵ در این ایام، اظهار کرد: از تاریخ ۹ اسفند سال گذشته تا ۱۲ فروردین امسال اورژانس ۱۱۵ تعداد ۷ هزار و ۹۰۰ مورد مأموریت را به انجام رسانده و به ۲۹ هزار و ۸۹۹ تماس از سوی مددجویان پاسخ داده است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان افزود: از تعداد ۲۹ هزار و ۸۹۹ تماس با مددجویان، ۷ هزار و ۹۰۰ مورد خدمات حضوری و ۲۱ هزار مورد نیز مشاوره پزشکی و دارویی از سوی پزشکان و پرستاران این واحد ارائه شده است.

وی با اشاره به پذیرش ۱۳۰ بیمار از سایر دانشگاه‌ها و همچنین پذیرش ۴۱۷ بیمار از سوی مراکز درمانی استان، گفت: در طول این ایام، ۲ هزار و ۵۲۰ مورد جراحی اورژانسی و ۳ هزار و ۷۶۵ مورد جراحی الکتیو (غیر اورژانسی) انجام شده است.

کلوندی افزود: مجموع مراجعات به مراکز درمانی استان در ایام نوروز به ۲۰۱ هزار و ۵۰۵ نفر رسیده است که از این تعداد، ۱۷۱ هزار و ۳۶۱ بیمار سرپایی به اورژانس بیمارستان‌ها مراجعه و خدمات دریافت کرده‌اند.

وی تعداد بیماران بستری در مراکز درمانی را ۳۹ هزار و ۱۴۳ نفر اعلام کرد و ادامه داد: ۱۲ هزار و ۱۸۱ نفر در بخش عادی، ۵ هزار و ۴۴۰ نفر در بخش ICU ، ۵۰۷ نفر در بخش PICU و ۲ هزار و ۴۷۳ نفر در بخش NICU بستری شدند

کلوندی همچنین از موفقیت در ۴۴ مورد احیای قلبی ریوی در مراکز درمانی استان خبر داد و گفت: به ۱۱ هزار و ۳۹۰ بیمار قلبی و ۴۱۱ بیمار سکته مغزی خدمات درمانی لازم ارائه شده است.

وی در پایان با اشاره به ارائه خدمات به یک هزار و ۴۹۲ مصدوم حوادث ترافیکی و همچنین مجروحان جنگی، افزود: در حوزه بهداشت نیز، ۶ هزار و ۶۹۶ مورد بازدید از مراکز تهیه، توزیع و عرضه مواد غذایی استان صورت گرفته که منجر به معدوم‌سازی ۴ هزار و ۱۱۲ کیلوگرم مواد غذایی فاسد و غیرقابل مصرف شده است.