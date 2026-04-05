مهلت۴روزه اعتراض به نتایج صلاحیت داوطلبان شوراهای روستایی خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی ابراهیمی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بررسی صلاحیت ۶ هزار و ۱۴۳ داوطلب شورای اسلامی برای ۹۲۷ روستای استان در هیأت‌های نظارت بخش به پایان رسیده است.

وی با بیان اینکه نتایج بررسی‌ها امروز از سوی بخشداران به داوطلبان اعلام می‌شود، افزود: داوطلبانی که صلاحیت آن‌ها در هیأت‌های نظارت بخش احراز نشده، از روز یکشنبه ۱۶ فروردین‌ماه به مدت چهار روز فرصت دارند اعتراض خود را در سامانه انتخابات ثبت کنند.

دبیر هیئت عالی نظارت بر هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی استان خراسان جنوبی ادامه داد: پس از ثبت اعتراض‌ها، پرونده داوطلبان برای بررسی مجدد به هیأت‌های نظارت شهرستان‌های مربوطه ارجاع خواهد شد.

ابراهیمی تصریح کرد: هیئت‌های نظارت شهرستان نیز پس از دریافت اعتراض‌ها، به مدت یک هفته فرصت دارند تا نسبت به بررسی مجدد پرونده‌ها اقدام و نتایج نهایی و قطعی را برای ابلاغ به داوطلبان به بخشداران اعلام کنند.

وی با تأکید بر قطعی و لازم‌الاجرا بودن نتایج اعلامی از سوی هیئت‌های نظارت شهرستان، گفت: تلاش مجموعه نظارتی بر این است که انتخابات شوراهای اسلامی روستاها در فضایی سالم، قانونمند و با مشارکت حداکثری مردم برگزار شود.