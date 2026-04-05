به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، رسانه های عبری گزارش دادند که نیروهای پلیس با صهیونیست های معترض به جنگ که در میدان المسرح واقع در مرکز تل آویو تجمع کرده بودند درگیر شد.

بر اساس این گزارش، در جریان درگیری مذکور تعدادی از معترضان صهیونیست توسط نیروهای پلیس بازداشت شدند.

این اعتراضات با حضور صدها صهیونیست علیه جنگ افروزی های تل آویو در قبال ایران، لبنان و نوار غزه برگزار شده بود.

با گذشت بیش از ۳۵ روز از آغاز تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران و عدم تحقق اهداف خصمانه آنها، ساکنان اراضی اشغالی با حجم گسترده ای از ویرانی های ناشی از حملات موشکی ایران، ناامنی و بی ثباتی رو به رو هستند.