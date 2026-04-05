۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۳۱

رایزنی‌های فشرده مصر برای کاهش تنش‌های نظامی در منطقه

رایزنی‌های فشرده مصر برای کاهش تنش‌های نظامی در منطقه

وزارت خارجه مصر از گفتگوهای فشرده وزیر خارجه این کشور با مقامات کشورهای منطقه برای کاهش تنش های نظامی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر به صورت تلفنی با استیو ویتکاف فرستاده ویژه آمریکا به منطقه و وزرای خارجه ایران، عربستان، امارات، قطر، کویت، بحرین، ترکیه و پاکستان رایزنی کرد.

وی همچنین با رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در خصوص تحولات منطقه رایزنی کرد.

وزارت خارجه مصر اعلام کرد که این گفتگوهای تلفنی در چارچوب تلاش های قاهره برای کاهش تنش در منطقه صورت گرفته است.

این وزارت خانه تاکید کرد، در جریان گفتگوهای مذکور در خصوص پیشنهادات طرف های مختلف برای دوری گزیدن از تنش های بیشتر صحبت شد. عبدالعاطی بر ضرورت در پیش گرفتن زبان گفتگو و دیپلماسی و همچنین مخالفت قاطع کشورش با هدف قرار گرفتن زیر ساخت ها و تأسیسات غیرنظامی تاکید کرد.

    • IR ۱۲:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۶
      و این در حالی است که عربستان، امارات، قطر، کویت، بحرین شریک جرم جنایت های آمریکا و اسرائیل در جنگ ایران و منطقه هستند
      • IR ۱۳:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۶
        در صورت حمله به زیرساخت‌های ایران درهای جهنم به روی شما باز خواهد شد در صورت تعرض دشمن آمریکایی - صهیونی همه‌ی زیرساخت‌هایشان را بدون محدودیت آماج حملات ویرانگر و مستمر قرار خواهیم داد. رئیس جمهور متجاوز و جنگ طلب آمریکا پس از تحمل شکست‌های متوالی در اقدامی عاجزانه، عصبی، خارج از تعادل و احمقانه اقدام به تهدید زیر ساخت‌های کشور و سرمایه‌های ملی ما نموده است. ما نیرو‌های مسلح برای دفاع از حقوق ملت و صیانت از سرمایه‌های ملی لحظه‌ای درنگ نخواهیم کرد و هر متجاوزی را سر جایش می‌نشانیم.
      • IR ۱۵:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۶
        حمله ترامپ به زیرساخت‌های ایران برای آمریکا و متحدانش گران تمام خواهد شد و گران تمام می شود و ما هم از آمریکا و متحدانش در سراسر منطقه انتقام می گیریم. و همه زیرساخت‌های دوستان آمریکا جنایتکار را در منطقه با خاک یکسان می کنیم
    • IR ۱۳:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۶
      جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه زیرساخت‌های ایران که بدون پاسخ و بدون جواب نمی گذاریم و 100 درصد از صهیونیست های جنایتکار انتقام می گیریم نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار فوری و سریع باید کشورهای عربی را ترک کنند
    • IR ۱۳:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۶
      تا انتقام نگیریم، یقه ترامپ را رها نمی‌کنیم! هیچگاه مذاکره ای در کار نخواهد بود. ما تا زمانی که انتقام خون قائد مسلمانان دنیا را نگیریم، یقه ترامپ را رها نمی‌کنیم. این سنگین ترین توطئه ای بود که علیه ایران کردند اما هیچگاه به اهداف شوم خود نخواهند رسید. تنگه هرمز هرگز باز نمی شود، هیچ مذاکره ای نشده و نخواهد شد.جنگ‌، صلح و مذاکره از اختیارات ولی‌فقیه است. منطقه در تنگه هرمز از ایران شکست خورد. جهان در تنگه هرمز از ایران شکست خورد.
    • IR ۱۵:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۶
      ترامپ بهتر است هرچه زودتر به شکست اذعان کند ترامپ بهتر است هر چه زودتر مسئله شکست خود را اذعان کند و باید مسئولیت تجاوز به جمهوری اسلامی را کاملا به عهده بگیرد.
    • IR ۲۱:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۶
      برقراری صلح در منطقه فقط اخراج نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار از کشورهای عربی است.

