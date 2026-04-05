به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر به صورت تلفنی با استیو ویتکاف فرستاده ویژه آمریکا به منطقه و وزرای خارجه ایران، عربستان، امارات، قطر، کویت، بحرین، ترکیه و پاکستان رایزنی کرد.

وی همچنین با رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در خصوص تحولات منطقه رایزنی کرد.

وزارت خارجه مصر اعلام کرد که این گفتگوهای تلفنی در چارچوب تلاش های قاهره برای کاهش تنش در منطقه صورت گرفته است.

این وزارت خانه تاکید کرد، در جریان گفتگوهای مذکور در خصوص پیشنهادات طرف های مختلف برای دوری گزیدن از تنش های بیشتر صحبت شد. عبدالعاطی بر ضرورت در پیش گرفتن زبان گفتگو و دیپلماسی و همچنین مخالفت قاطع کشورش با هدف قرار گرفتن زیر ساخت ها و تأسیسات غیرنظامی تاکید کرد.