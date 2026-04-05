۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۸:۳۹

افسر سابق سیا: موشک‌های ایرانی از سامانه های پدافندی عبور می‌کنند

افسر سابق سیا اعتراف کرد که ادعاهای مطرح شده درباره قدرت نظامی آمریکا مبالغه آمیز است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نووستی، لری جانسون افسر سابق سیا اذعان کرد، پیش از جنگ با ایران ادعا می شد سامانه های موشکی آمریکا در برابر این کشور کاملا مؤثر هستند اما مشخص شد که این تصور نادرست است.

وی اضافه کرد، پایگاه های آمریکا در منطقه در معرض حملات ایران قرار دارند. ۸۰ درصد از موشک های ایرانی از لایه های پدافندی فعال در این پایگاه ها عبور می کنند. خسارت های سنگین علیه تجهیزات نظامی آمریکا در جنگ با ایران به دلیل اغراق در توانمندی های واشنگتن برجای مانده است.

لازم به ذکر است نیروهای مسلح ایران موفق شده اند تاکنون تعداد زیادی از رادارها و سامانه های پدافندی پایگاه های آمریکا در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس را منهدم کنند.

