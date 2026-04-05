گروه های هنری مردمی پای کار ثبت روایت های جنگ تحمیلی اخیر

مجید کریمیان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهارکرد: از حدود یک ماه قبل هنرمندان خراسان جنوبی در قالب ستاد فرهنگی- هنری جنگ رمضان در طبقه بالای سینما بهمن پای کار تولید محصولات فرهنگی و هنری از وقایع این روزها برای ثبت در تاریخ آمده‌اند.

رئیس حوزه هنری خراسان جنوبی بیان‌کرد: این برنامه‌ها به صورت خودجوش و مردمی کار را پیش می برند و ما تنها در حوزه هنری تسهیل‌گری برای آنان کرده‌ایم.

کریمیان با اشاره به اینکه تولیدات آنان در قالب تولید گزارش های تصویری روزانه از اجتماعات مردم، تولید پوستر، انیمیشن و موشن گرافی با همان لوگوی ستاد فرهنگی بوده است، گفت: در مورد سرود نیز دو- سه سرود خوب در حال تولید است.

وی افزود: ۶ متن نمایش نیز تهیه شده است و دو سه اثر نمایشی نیز برای اجرای خیابانی آماده می شود و همچنین نماهنگ های متعددی نیز توسط گروه های هنری مردمی تهیه شده است.

رئیس حوزه هنری خراسان جنوبی با اشاره به اینکه بیش از صد روایت در قالب عکس متن و ویدئو متن تهیه شده است، اظهار کرد: از این تعداد حدود ۳۵ متن مربوط به جنگ اخیر و مجاهدت و ایستادگی مردم کشورماه است.

کریمیان تأکید کرد: در همان روزهای ابتدایی شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز گروه های هنری شب شعری در قالب شب شعر امین را اجرا کردند که به صورت زنده نیز از صدا و سیما پخش شد.

وی با اشاره به اینکه در آستانه روز هنر انقلاب اسلامی نیز هستیم، یادآور شد: تولیدات این روزهای اخیر نشان می دهد که هنر در بستر آرمان های انقلاب می تواند به رشد و بالندگی برسد و آثار فاخری را به جامعه عرضه کند.