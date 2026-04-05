دشمن از مظاهر دانش، توان فنی و ظرفیت نخبگانی ایران اسلامی هراس دارد

خبرگزاری مهر، گروه استانها- مهدی بخشی سورکی: هنوز التهاب روزهای پرتنش اخیر از ذهن جامعه دور نشده بود که خبر اصابت به چند مرکز دانشگاهی، پژوهشی و آموزشی در نقاط مختلف کشور، افکار عمومی را متوجه یکی از حساسترین اضلاع حیات ملی کرد، جایی که علم، آموزش و آینده یک ملت در آن شکل میگیرد.
دانشگاهها در هر جامعهای صرفاً مجموعهای از ساختمانها، کلاسها و آزمایشگاهها نیستند و این مراکز، محل زایش ایده، تربیت نخبگان، تولید فناوری و تکیهگاه استقلال علمی کشورها به شمار میروند و از همین منظر، تعرض به چنین فضاهایی تنها تخریب چند سازه فیزیکی نیست، بلکه نشانهای آشکار از هدف قرار گرفتن بنیانهای دانشی و روند رو به رشد علمی یک ملت است.
در جریان حملات اخیر، برخی مراکز علمی و پژوهشی کشور دچار خسارت شدند و در کنار آن، جمعی از استادان، پژوهشگران، دانشمندان و دانشجویان نیز در زمره قربانیان این تجاوز قرار گرفتند، رخدادی تلخ که فضای علمی کشور را در اندوهی عمیق فرو برد، اما همزمان لایهای دیگر از واقعیت را نیز آشکار کرد و آن هراس از قدرتی است که سالها در سکوت کلاسها، آزمایشگاهها و اتاقهای پژوهش ساخته شد.
این حملات در شرایطی رخ داد که طی سالهای گذشته، بخش مهمی از توان ملی در حوزههای راهبردی، صنعتی، فناوری و دفاعی بر پایه همین زیرساختهای علمی و پژوهشی شکل گرفته بود و دانشگاه، در این معنا، نه فقط یک نهاد آموزشی، بلکه یکی از ارکان اقتدار ملی و پیشران خوداتکایی کشور محسوب میشود.
با این حال، روایت این روزها تنها روایت ویرانی نیست و در فضای دانشگاهی کشور، آنچه بیش از تخریبها دیده میشود، نوعی همبستگی عمیق و ارادهای راسخ برای ادامه مسیر است و استادان، دانشجویان و پژوهشگران، در میانه این فضای ملتهب، بیش از گذشته بر ضرورت حفظ شتاب علمی، صیانت از سرمایه انسانی و تداوم جریان پژوهش تأکید دارند.
واقعیت این است که تجربههای گذشته نیز نشان داده فشار، تهدید و حتی حمله مستقیم به زیرساختهای علمی، نهتنها روند تولید دانش را متوقف نکرده، بلکه در بسیاری مقاطع به تقویت انگیزه نخبگان و شتاب گرفتن حرکتهای علمی منجر شده است.
در لایهای عمیقتر، این رخداد بار دیگر جایگاه دانشگاه را بهعنوان حریم امن اندیشه و آیندهسازی برجسته کرد و حمله به دانشگاه، در معنایی روشن، تعرض به حق آموزش، آزادی پژوهش و روند طبیعی توسعه انسانی است، مسیری که ملتها برای عبور از وابستگی و رسیدن به اقتدار، ناگزیر از پیمودن آن هستند.
از دل همین واقعیت است که امروز روایت دانشگاههای کشور، بیش از آنکه روایت دیوارهای آسیبدیده باشد، روایت ارادههایی است که از دل بحران، مصممتر سر برمیآورند و در این روایت، علم متوقف نمیشود، کلاس خاموش نمیماند و پژوهش، حتی زیر سایه تهدید، راه خود را ادامه میدهد.
دشمن از مظاهر دانش، توان فنی و ظرفیت نخبگانی ایران اسلامی هراس دارد
جعفر قنبری رئیس دانشگاه صنعتی قم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دشمنی مستمر بدخواهان با زیرساختهای علمی کشور، اظهار کرد: مخالفان نظام جمهوری اسلامی همواره با نهادهای علم، پژوهش و فناوری در ایران زاویه داشتهاند، زیرا تاب دیدن پیشرفتهای کشور در عرصههای مختلف را ندارند و هرجا نشانی از توان علمی و خوداتکایی ملی دیده میشود، آن را هدف قرار میدهند.
وی با بیان اینکه مراکز دانشگاهی و پژوهشی، بستر نرمافزاری پیشرفت کشور در حوزههای علمی و فناورانه به شمار میروند، افزود: حمله به دانشگاهها، پژوهشگاهها، آزمایشگاهها و حتی زیرساختهای مهندسی و عمرانی، نشاندهنده آن است که دشمن از مظاهر دانش، توان فنی و ظرفیت نخبگانی ایران اسلامی هراس دارد.
رئیس دانشگاه صنعتی قم با اشاره به حمله دشمن به انستیتو پاستور، تصریح کرد: این مجموعه از مراکز شاخص و دارای جایگاه ممتاز علمی در منطقه محسوب میشود و هدف قرار گرفتن آن، بهروشنی بیانگر نگرانی دشمن از روند رو به رشد علم و پژوهش در کشور است.
وی گفت: دشمنان با کینهتوزی نسبت به انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی تلاش میکنند مسیر پیشرفت علمی جوانان این سرزمین را با اخلال مواجه کنند، اما این هدف هرگز محقق نخواهد شد و جامعه علمی کشور با انگیزهای مضاعف مسیر خود را ادامه خواهد داد.
پژوهشهای علمی در اقتدار دفاعی کشور نقش تعیینکننده دارد
قنبری با اشاره به نقش تعیینکننده پژوهشهای علمی در اقتدار دفاعی کشور، بیان کرد: آنچه امروز در کنار حضور پرشور مردم در صحنه دفاع از کشور، موجب ایستادگی در برابر تجاوز دشمن شده، دستاوردهای برجسته حوزه نظامی است که حاصل سالها تحقیق، پژوهش و تلاش متخصصان در بخشهای صنعتی و دفاعی کشور است.
وی ادامه داد: توانمندی کشور در تولید تجهیزات بومی از جمله موشکها و پهپادها و اجرای عملیاتهای موفق آفندی و پدافندی، ریشه در مجاهدتهای علمی دانشمندان، متخصصان و پژوهشگران این عرصه دارد و همین مسئله سبب شده دشمن مراکز مولد دانش را مورد هجمه قرار دهد.
رئیس دانشگاه صنعتی قم با اشاره به نقش جوانان در نیروهای مسلح گفت: امروز به برکت حضور جوانان متخصص و متعهد در مجموعههای نظامی، شاهد عملیاتهای موفق و اثرگذار در میدان هستیم و همین توان داخلی، قدرت مانور دشمنان را به حداقل رسانده است.
وی با تأکید بر اینکه حمله به دانشگاهها نتیجهای معکوس خواهد داشت، افزود: چنین اقداماتی نهتنها موجب توقف روند علمی کشور نمیشود، بلکه انگیزه اساتید، دانشجویان و پژوهشگران را برای حرکت در مسیر تولید علم و فناوری تقویت کرده و آنان را در ادامه این راه مصممتر میکند.
قنبری با اشاره به تجربیات حاصل از جنگ ۱۲ روزه و تحولات و جنگ اخیر خاطرنشان کرد: این رخدادها موجب شده توجه به اولویتهای دفاعی و نظامی در برخی مراکز دانشگاهی پررنگتر شود و در دانشگاه صنعتی قم نیز این رویکرد در حوزه پایاننامهها، پژوهشهای تحصیلات تکمیلی و پروژههای کاربردی مورد توجه قرار گرفته است.
وی گفت: اساتید و دانشجویان دانشگاه در این مسیر با جدیت بیشتری ورود کردهاند و تلاش دارند با انجام پژوهشهای کاربردی، علمی و متناسب با نیازهای صنعت دفاعی کشور، نقش مؤثرتری در ارتقای توان ملی ایفا کنند.
رئیس دانشگاه صنعتی قم در پایان تأکید کرد: هجمه دشمنان به مراکز علمی و دانشگاهی، اراده جامعه دانشگاهی را برای توسعه علم، فناوری و استقلال کشور مستحکمتر خواهد کرد و همین مسیر، زمینهساز عزت، اقتدار و ایستادگی در برابر نظام سلطه خواهد بود.
دانشگاه در این روزها بار دیگر نشان داده است که قدرت حقیقیاش نه در ساختمانها، بلکه در انسانهایی نهفته است که با اندیشه، دانش و ایمان به آینده، مسیر پیشرفت کشور را زنده نگه میدارند، مسیری که با هیچ هجمهای از حرکت بازنمیایستد.
