دکتر وحید آرایی معاون علمی و پژوهشی سازمان بسیج اساتید کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تجاوز غیرقانونی، ذلیلانه و شرم آور دشمن آمریکایی صهیونی به ده ها دانشگاه، مراکز علمی، فناوری و تحقیقاتی و به شهادت رساندن جمعی از اساتید و دانشجویان در جنگ تحمیلی سوم گفت: اقدام بزدلانه دشمن آمریکایی صهیونی در تجاوز به دانشگاه ها و مراکز آموزشی، پژوهشی و فناوری کشور که با نادیده گرفتن آشکار حقوق و هنجارهای اخلاقی صورت گرفته، نه تنها نقض فاحش قواعد بین المللی بشر و بشردوستانه، بلکه جنایتی علیه تمامیت علمی و فرهنگی ملت‌ بزرگ و متمدن ایران است.

وی اظهار کرد: هدف قرار دادن عمدی مکان هایی که ماهیت غیرنظامی داشته و نماد اندیشه و آینده سازی هستند، مصداق بارز تروریسم علمی و جنایتی راهبردی با هدف نابودی بنیان‌های علمی، پژوهشی و تمدنی است.

رییس دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و مدیر گروه تخصصی سیاست پژوهی در علوم انسانی سازمان «سمت» افزود: پرواضح است این حرکات خصمانه و البته سخیف و ضد بشری دشمن نمی‌تواند شعله و مسیر پیشرفت علمی، فناوری و تحقیقاتی کشور را خاموش و متوقف کند، چرا که سرمایه اصلی این مجموعه و اماکن تخریب شده، اندیشه، دانش و تجارب انباشته‌ ای است که طی چند دهه شکل گرفته و قطعاً تخریب فیزیکی نخواهد توانست تفکر و دانش ایرانی را تخریب نماید. چنانچه پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد (ص) در ۱۴۰۰ سال پیش فرمودند: «حتی اگر دانش در خوشه ستارگان ثریا قرار داشته باشد، ایرانیان به آن دست می یابند».

وی گفت: از یاد نبریم که دستاوردهای علمی و فناوری کشور پس از انقلاب اسلامی که از رویکرد مصرف کنندگی علم به تولید علم تبدیل شد، ایران را به رتبه شانزدهم در میان بیش از دویست کشور جهان رسانده است و در برخی رشته‌های حساس و نوظهور به رتبه‌های نخستین ارتقا داده و این در حالی حاصل شده که کشور با تحریم های بین المللی مالی و علمی سنگینی مواجه بوده است.

آرایی افزود: بی تردید، جامعه علمی و دانشگاهی ایران ثابت کرد که هیچ گاه در برابر زورگویی و تجاوز، سر تعظیم فرود نیاورده و نخواهند آورد و این حملات دشمن نه تنها خللی در اراده علمی ما ایجاد نخواهد کرد، بلکه باعث انگیزه مضاعف پیشرفت علمی، تحکیم وحدت و انسجام داخلی و بازتولید قدرت ملی خواهد شد.

وی تاکید کرد: بدیهی است تلاش برای سرنگونی علم و دانش، در واقع تلاش برای تضعیف هویت و آینده ملتی است که به علم و دانش ایمان دارد لیکن ایران اسلامی با تکیه بر استعدادهای داخلی و ایمان مردم به پیشرفت، همچنان در مسیر توسعه علمی و تمدنی گام بر می‌ دارد. پیشرفت علمی، پایه و لازمه قطعی پیشرفت همه‌ جانبه و اقتدار ملت ما بوده و تنها با دستیابی به قدرت و اقتدار است که می‌توان از هویت و حیثیت و استقلال و عزت یک ملت در مقابل زورگویان و مستکبرین حفاظت کرد و منافع ملی را مصون نمود.

معاون علمی و پژوهشی سازمان بسیج اساتید کشور گفت: بهمین خاطر دشمن هراسان است که با تداوم جهاد علمی مستمر و همه جانبه (که رهبر عظیم الشان شهیدمان در اسناد بالادستی بویژه در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی بر آن تأکید کرده بود) توسط نسل جوان نخبه با هدایت اساتید متعهد و دلسوز، ایران به قله‌های علم و فناوری و نوآوری در جهان دست خواهد یافت و تهدیدها را به فرصت تبدیل خواهد کرد. کما اینکه این اقتدار نظامی ایران در جنگ کنونی مرهون همین قدرت علمی و فناوری ایران قوی است و قطعاً در پساجنگ، جهان ناچار است قدرت فرامنطقه ای و بین المللی جمهوری اسلامی ایران را بپذیرد.

وی افزود: اینک رسالت دانشگاه بعنوان پیشران جامعه این است که ضمن تداوم این حرکت و فعالیت های علمی، پژوهشی، فناوری و نوآوری، تبیین گر و جهادگر نیز باشند و با رفتار کنشی و فعال، نسبت به شناخت آگاهانه از دشمن، هدف شوم و روش او روایتگری نمایند و قدرت نرم عینیت یافته و ملموس در جنگ کنونی از جمله؛ اتحاد مقدس، غیرت ملی، مقاومت ملی، روحیه ملی، خودباوری ملی، هویت ملی، میهن پرستی و پیشرفت شگرف علمی و فناوری از سوی دانشگاه به عنوان مسئولیتی اجتماعی و حرفه ای، برای مخاطبان عام و خاص به صورت عالمانه، حکیمانه و هوشمندانه روشنگری شود.