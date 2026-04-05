تشکیل ۲۰۰ پرونده تخلف در کردستان طی نوروز؛تداوم طرح نظارتی «جنگ رمضان»

به گزارش خبرنگار مهر،حسین رحیمیان صبح یکشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: طرح نظارتی ویژه ماه مبارک رمضان و ایام نوروز از ۲۵ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۴ فروردین ۱۴۰۵ با مشارکت دستگاه‌های مختلف از جمله میراث فرهنگی، صمت، دامپزشکی، جهاد کشاورزی، فرمانداری، اتاق اصناف، دانشگاه علوم پزشکی، بازرسی استان و راهداری اجرا شد.

وی افزود: در قالب این طرح، ۶۷ گشت مشترک انجام و در مجموع ۴۴۴ مورد بازرسی از واحدهای صنفی صورت گرفت که به طور میانگین روزانه ۷ بازرسی ثبت شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان با اشاره به نتایج این بازرسی‌ها تصریح کرد: از مجموع واحدهای مورد بررسی، ۱۳۸ واحد دارای تخلف شناسایی شدند که بیشترین تخلفات مربوط به نانوایی‌ها با ۱۰۷ مورد، خواربارفروشی‌ها با ۶۷ مورد و عرضه‌کنندگان مرغ و ماهی با ۳۵ مورد بوده است.

رحیمیان ادامه داد: در این مدت ۶ واحد نانوایی و یک واحد خواربارفروشی به دلیل تخلفات صورت‌گرفته پلمب شدند.

وی با بیان اینکه از ابتدای فروردین تا ۱۲ فروردین نیز ۲۰۰ پرونده در حوزه کالا و خدمات تشکیل شده است، گفت: طرح نظارتی ویژه ایام موسوم به «جنگ رمضان» از ۱۵ فروردین آغاز شده و تا اول اردیبهشت‌ماه ادامه خواهد داشت.