شناسایی و برخورد با نانوایی متخلف در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ارغوان ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: نیمه شب گذشته با همکاری و اقدام به‌موقع پلیس امنیت و اداره اماکن عمومی استان، یک نانوایی متخلف شناسایی و با آن برخورد شد.

وی با بیان اینکه این واحد صنفی در حال فروش غیرقانونی ۶۴ کیسه آرد یارانه‌ای بود که از سوی نیروهای امنیتی کشف و توقیف شد، افزود: با دستور مستقیم دادستانی، خودروی حامل این محموله آرد نیز توقیف شد.

رئیس اتاق اصناف مرکز استان همدان با تأکید بر نقش کلیدی پلیس امنیت و اداره نظارت بر اماکن عمومی در شناسایی و مقابله با تخلفات صنفی، افزود: با متخلفانی که اقدام به خروج آرد از شبکه توزیع قانونی می‌کنند، طبق قانون اشد مجازات اعمال خواهد شد و واحد صنفی متخلف نیز پلمب می‌شود.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در زمینه فروش آرد از سوی نانوایی‌ها، مراتب را به این اتاق گزارش دهند و بیان کرد: سامانه تلفنی ۱۲۴ و سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۲۷ به صورت شبانه‌روزی آماده دریافت گزارش‌ها و شکایات مردمی در خصوص تخلفات اقتصادی و صنفی هستند.