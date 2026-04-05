آغاز پویش «ایران اسلامی، حماسه ایرانی» در فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، در روزگاری که بیش از هر زمان دیگری نیاز به تقویت پیوندهای اجتماعی و همبستگی ملی احساس میشود، ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس با راهاندازی پویشی فرهنگی–رسانهای با عنوان «ایران اسلامی، حماسه ایرانی»، بستری تازه برای بازتاب صدای وحدت، همدلی و مسئولیت اجتماعی فراهم کرده است.
این پویش با هدف ترویج روحیه همبستگی، تقویت سرمایه اجتماعی و بهرهگیری از ظرفیتهای اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه طراحی شده و تلاش دارد در قالب تولیدات ادبی و هنری، جلوههایی از انسجام ملی را به تصویر بکشد.
در این رویداد فرهنگی، شاعران، نویسندگان، هنرمندان، فعالان رسانهای و عموم علاقهمندان میتوانند آثار خود را در قالب شعر، متن ادبی یا پیامهای کوتاه با محوریت «همدلی و همبستگی ایرانیان» در قالب «کلیپ تصویری کوتاه» ارسال کنند.
بر اساس اعلام دبیرخانه پویش، آثار ارسالی پس از بررسی، در بسترهای رسانهای و فرهنگی منتشر شده و بهعنوان بخشی از روایت جمعی جامعه فرهنگی از «ایرانِ همدل» در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.
این پویش همچنین تلاشی است برای بازخوانی میراث غنی فرهنگی ایرانزمین؛ میراثی که در کلام بزرگان ادب همچون حافظ و سعدی شیرازی، همواره بر مدارا، دوستی و یگانگی تأکید داشته و امروز نیز میتواند الهامبخش عبور از دشواریها باشد.
علاقهمندان برای شرکت در این پویش میتوانند به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس مراجعه کنند.
این پویش با مشارکت گسترده اصحاب فرهنگ و هنر، به حرکتی فراگیر در جهت تقویت امید، همبستگی و هویت ملی تبدیل شود و جلوهای از «حماسه ایرانی» را در سپهر فرهنگی کشور رقم بزند.
