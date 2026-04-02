اقتصاد مقاومتی و وحدت ملی، راه عبور از جنگ ترکیبی دشمن

خبرگزاری مهر، گروه استانها: در آغاز سال ۱۴۰۵، جمهوری اسلامی ایران در حالی وارد فصل تازهای از حرکت خود شده که همچنان در معرض یکی از پیچیدهترین و چندلایهترین اشکال تقابل با دشمنان قرار دارد.
جنگ تحمیلی و تقابلی که از عرصه اقتصاد و معیشت مردم تا حوزه رسانه، افکار عمومی و امنیت ملی را بهصورت همزمان هدف گرفته است.
تشدید تحریمها، فشارهای روانی و تلاش برای ایجاد شکاف اجتماعی، بخشی از راهبردی است که با هدف تضعیف اراده ملی دنبال میشود، اما در مقابل، تجربه سالهای گذشته نشان داده است که اتکا به ظرفیتهای داخلی، انسجام اجتماعی و روحیه مقاومت، مهمترین عامل خنثیسازی این فشارها بوده است.
در چنین شرایطی، نامگذاری سال جدید از سوی رهبر معظم انقلاب، فراتر از یک عنوان نمادین، بهمثابه نقشه راهی برای جهتدهی به سیاستها و اقدامات کشور در حوزههای مختلف بهویژه اقتصاد تلقی میشود؛ مسیری که بر پایه تقویت تولید داخلی، مردمیسازی اقتصاد، مدیریت مصرف و افزایش تابآوری ملی ترسیم شده است.
از همین رو، تحلیل ابعاد این رویکرد و بررسی الزامات تحقق آن در سطح جامعه، به یکی از مهمترین دغدغههای نخبگان و مسئولان تبدیل شده است.
بر همین اساس مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس، در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تبیین شرایط کنونی کشور، به تشریح نقش اقتصاد مقاومتی، وحدت ملی و امیدآفرینی در عبور از جنگ ترکیبی دشمن پرداخته و با اشاره به نمونههای عینی در سطح جامعه، بر ضرورت تبدیل شعار سال به یک برنامه عملیاتی تأکید کرده است.
جنگ ترکیبی علیه ایران و راهبردی به نام اقتصاد مقاومتی
حجتالاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به گذشت ۱۳ روز از بهار ۱۴۰۵ گفت: سال جدید در حالی آغاز شده که کشور همچنان با جنگ ترکیبی آمریکا و اسرائیل مواجه است؛ جنگی که از تهدید نظامی تا تحریمهای اقتصادی و عملیات روانی را دربر میگیرد.
وی افزود: در چنین شرایطی، انتخاب شعار سال از سوی رهبر معظم انقلاب حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای (مدظلهالعالی) صرفاً یک روال معمول نیست، بلکه ترسیم مسیر حرکت کشور در یک بازه زمانی مشخص است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به محوریت اقتصاد در شعارهای سالهای اخیر تصریح کرد: امسال نیز باید شعار سال را در بستر یک جنگ تمامعیار اقتصادی و امنیتی علیه کشور تحلیل کرد.
امنیت ملی در گرو اقتصاد قوی و وحدت ملی
وی با بیان اینکه دستاوردهای بزرگ در دل تحریمها شکل گرفته است، گفت: جمهوری اسلامی ایران در حوزههای مختلف از جمله صنعت دفاعی، موشکی و پدافندی به پیشرفتهای چشمگیری دست یافته و توانسته قدرتهای جهانی را تحت تأثیر قرار دهد.
حجتالاسلام ولدان ادامه داد: در حوزههای علمی و فناوری نیز کشور به موفقیتهای قابل توجهی رسیده است؛ از تولید رادیوداروها و تجهیزات پیشرفته پزشکی گرفته تا پیشرفت در حوزه نانو و بیوتکنولوژی که ایران را در زمره کشورهای برتر جهان قرار داده است.
وی همچنین با اشاره به خودکفایی در برخی محصولات کشاورزی افزود: تولید محصولات اساسی همچون گندم و برنج، نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی کشور ایفا کرده است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با تأکید بر نقش مردم در این دستاوردها گفت: ملت ایران نشان دادهاند که در برابر تحریم و تهدید، نهتنها عقبنشینی نمیکنند، بلکه با اتکا به توان داخلی، خلاقتر و منسجمتر عمل میکنند.
اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی
وی در ادامه اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی به معنای قطع وابستگی معیشت مردم به اراده دشمن و تقویت تولید داخلی است. همچنین وحدت ملی ایجاب میکند که همه اقشار، جناحها و قومیتها در مسیر تقویت کشور همافزا باشند.
حجتالاسلام ولدان تصریح کرد: امنیت ملی زمانی پایدار خواهد بود که کشور از نظر اقتصادی قوی و خودکفا باشد و در این صورت، تهدیدهای خارجی کارایی خود را از دست خواهند داد.
امید حداکثری؛ پاسخ به فشار دشمن
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با بیان اینکه سیاست فشار حداکثری دشمنان به نتیجه نرسیده است، گفت: ایران نهتنها در برابر این فشارها ایستادگی کرده، بلکه در بسیاری از حوزههای راهبردی به خودکفایی و حتی صادرات فناوری دست یافته است.
وی با اشاره به ظرفیتهای استان فارس افزود: در شهرهای مختلف این استان، نمونههای موفقی از اقتصاد مقاومتی دیده میشود؛ از کارگاههای کوچک تولیدی تا فعالیت گروههای جهادی و کشاورزانی که با وجود محدودیتها، تولید را حفظ کردهاند.
حجت الاسلام ولدان در پایان خاطرنشان کرد: شعار سال ۱۴۰۵ باید بهعنوان نقشه راهی عملی مورد توجه قرار گیرد و مردم با حمایت از تولید داخلی، صرفهجویی و حفظ وحدت، زمینهساز تحقق ایران قوی شوند.
نظر شما