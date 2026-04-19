۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۱۶

بازدید رایگان از مجموعه سعدیه در روز بزرگداشت سعدی

شیراز-مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس از رایگان بودن بازدید از مجموعه تاریخی‌فرهنگی سعدیه در روز اول اردیبهشت‌ماه، همزمان با بزرگداشت سعدی شیرازی، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد مریدی با اشاره به فرارسیدن اول اردیبهشت‌ماه، روز بزرگداشت سعدی شیرازی، اظهار داشت: به منظور پاسداشت مقام این شاعر بزرگ و ترویج فرهنگ و ادب فارسی، بازدید از مجموعه تاریخی‌ فرهنگی سعدیه در این روز برای عموم مردم رایگان خواهد بود.

وی ادامه داد: سعدی از برجسته‌ترین چهره‌های ادبی ایران و جهان است که آثار ارزشمند او همچون گلستان و بوستان، نقش مهمی در انتقال مفاهیم اخلاقی و انسانی داشته‌اند بزرگداشت این روز فرصتی مغتنم برای آشنایی بیشتر نسل جوان با میراث گران‌بهای ادبی کشور است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس همچنین از برگزاری برنامه‌های فرهنگی متنوع در این روز خبر داد و افزود: آیین‌های شعرخوانی، اجرای موسیقی سنتی و نشست‌های تخصصی با حضور اساتید ادبیات از جمله برنامه‌هایی است که در مجموعه سعدیه برگزار خواهد شد.

مریدی در پایان ازمردم و علاقه‌مندان دعوت کرد تا با حضور در این مجموعه تاریخی، در گرامیداشت یاد و نام سعدی شیرازی مشارکت داشته باشند .

