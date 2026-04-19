بازدید رایگان از مجموعه سعدیه در روز بزرگداشت سعدی

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد مریدی با اشاره به فرارسیدن اول اردیبهشتماه، روز بزرگداشت سعدی شیرازی، اظهار داشت: به منظور پاسداشت مقام این شاعر بزرگ و ترویج فرهنگ و ادب فارسی، بازدید از مجموعه تاریخی فرهنگی سعدیه در این روز برای عموم مردم رایگان خواهد بود.
وی ادامه داد: سعدی از برجستهترین چهرههای ادبی ایران و جهان است که آثار ارزشمند او همچون گلستان و بوستان، نقش مهمی در انتقال مفاهیم اخلاقی و انسانی داشتهاند بزرگداشت این روز فرصتی مغتنم برای آشنایی بیشتر نسل جوان با میراث گرانبهای ادبی کشور است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان فارس همچنین از برگزاری برنامههای فرهنگی متنوع در این روز خبر داد و افزود: آیینهای شعرخوانی، اجرای موسیقی سنتی و نشستهای تخصصی با حضور اساتید ادبیات از جمله برنامههایی است که در مجموعه سعدیه برگزار خواهد شد.
مریدی در پایان ازمردم و علاقهمندان دعوت کرد تا با حضور در این مجموعه تاریخی، در گرامیداشت یاد و نام سعدی شیرازی مشارکت داشته باشند .
