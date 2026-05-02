ضبط گونه‌ های حفاظت‌ شده در بازار پرندگان خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از محیط زیست استان تهران، فرهاد زندی، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران، ضمن اعلام خبر کشف این گونه‌ ها، گفت: این اقدام عملیاتی با هدف مقابله با قاچاق و محدود کردن فعالیت‌ های غیرمجاز در حوزه تجارت گونه‌ های وحشی انجام شده است.



وی با اشاره به جزئیات این بازرسی میدانی اظهار داشت: مأموران یگان حفاظت محیط زیست در جریان پایش و بازرسی از بازار خرید و فروش پرندگان خلیج فارس، موفق به شناسایی و ضبط چندین نمونه از گونه‌ های تحت حمایت شدند.



زندی بیان داشت: در این عملیات، دو قطعه کبک وحشی، ۳۰۰ عدد جوجه زاغ گردن بور، یک حلقه مار و دو عدد لاک‌ پشت از میان متخلفان کشف و ضبط شد.



فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران در پایان خاطرنشان کرد: این گونه بازرسی‌ ها در راستای حفاظت از تنوع زیستی و جلوگیری از آسیب به انفال الهی منطقه با جدیت ادامه خواهد داشت.