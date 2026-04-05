پیوستن امام جمعه کیش به پویش جان فدا، برای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر نهاد امامت جمعه کیش، اعلام کرد: در روزهایی که ایران اسلامی ما با توکل به الله قویِ متعال و تأسی به سیره‌ی مجاهدانه پیشوایان دینی (علیهم‌السلام)، با شکوه و اقتدار، و مجاهدت مثال‌زدنی در مقابل یزیدیان زمان ایستاده است، مفتخریم که همراه با ملّت عزیز و رشید ایران، روحانیت و همکاران نهاد امامت جمعه کیش نام خود را در در فهرست لشکریان امام عصر (عج) و مدافعان ایران عزیز در پویش ملّی جان فدا ثبت کنند.

ضمن سپاس‌گزاری از آحاد ملّت بزرگ‌مان و تحسین و تمجید بابت صلابت، اتحاد و همدلی در دفاع از ایرانِ‌جان، مردم شریف و بزرگوار جزیره کیش را به حضور و ثبت‌نام در این پویش ملّی دعوت می‌نماییم.

حجت الاسلام و المسلمین علیرضا بی‌نیاز

امام جمعه کیش