  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۵۸

پیوستن امام جمعه کیش به پویش جان فدا، برای ایران

کیش- امام جمعه کیش به همراه روحانیون و کارکنان نهاد امامت جمعه به پویش مردمی جان فدا، برای ایران پیوستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر نهاد امامت جمعه کیش، اعلام کرد: در روزهایی که ایران اسلامی ما با توکل به الله قویِ متعال و تأسی به سیره‌ی مجاهدانه پیشوایان دینی (علیهم‌السلام)، با شکوه و اقتدار، و مجاهدت مثال‌زدنی در مقابل یزیدیان زمان ایستاده است، مفتخریم که همراه با ملّت عزیز و رشید ایران، روحانیت و همکاران نهاد امامت جمعه کیش نام خود را در در فهرست لشکریان امام عصر (عج) و مدافعان ایران عزیز در پویش ملّی جان فدا ثبت کنند.

ضمن سپاس‌گزاری از آحاد ملّت بزرگ‌مان و تحسین و تمجید بابت صلابت، اتحاد و همدلی در دفاع از ایرانِ‌جان، مردم شریف و بزرگوار جزیره کیش را به حضور و ثبت‌نام در این پویش ملّی دعوت می‌نماییم.

حجت الاسلام و المسلمین علیرضا بی‌نیاز

امام جمعه کیش

کد مطلب 6792178

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها