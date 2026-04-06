حجت‌الاسلام سید محمدعلی ساداتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام پیوستن خود به پویش «جان فدا» اظهار کرد: فدا شدن برای کشوری که نائب امام زمان (عج) جان خود را برای آن فدا می‌کند، افتخار بزرگی برای هر انسان مؤمن و انقلابی است.

وی با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ ایثار و فداکاری در جامعه افزود: پویش‌هایی از این دست می‌تواند روحیه همبستگی، مسئولیت‌پذیری و آمادگی برای خدمت به کشور را در میان مردم تقویت کند.

امام جمعه سرپل‌ذهاب تصریح کرد: فرهنگ ایثار و ازخودگذشتگی از ارزش‌های اساسی انقلاب اسلامی است و باید این روحیه در نسل‌های مختلف جامعه زنده نگه داشته شود.

ساداتی ادامه داد: همراهی مردم با چنین حرکت‌های معنوی و اجتماعی نشان‌دهنده پایبندی آنان به آرمان‌های انقلاب اسلامی و مسیر ولایت است.

وی خاطرنشان کرد: همه اقشار جامعه می‌توانند با مشارکت در این‌گونه پویش‌ها، پیام وحدت، وفاداری و حمایت از ارزش‌های اسلامی و انقلابی را به نمایش بگذارند.