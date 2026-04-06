۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۳۶

امام جمعه سرپل‌ذهاب به پویش «جان فدا» پیوست

امام جمعه سرپل‌ذهاب به پویش «جان فدا» پیوست

کرمانشاه - امام جمعه سرپل‌ذهاب با پیوستن به پویش «جان فدا» گفت: فدا شدن برای کشوری که نائب امام زمان (عج) جان خود را برای آن فدا می‌کند، افتخاری بزرگ است.

حجت‌الاسلام سید محمدعلی ساداتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام پیوستن خود به پویش «جان فدا» اظهار کرد: فدا شدن برای کشوری که نائب امام زمان (عج) جان خود را برای آن فدا می‌کند، افتخار بزرگی برای هر انسان مؤمن و انقلابی است.

وی با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ ایثار و فداکاری در جامعه افزود: پویش‌هایی از این دست می‌تواند روحیه همبستگی، مسئولیت‌پذیری و آمادگی برای خدمت به کشور را در میان مردم تقویت کند.

امام جمعه سرپل‌ذهاب تصریح کرد: فرهنگ ایثار و ازخودگذشتگی از ارزش‌های اساسی انقلاب اسلامی است و باید این روحیه در نسل‌های مختلف جامعه زنده نگه داشته شود.

ساداتی ادامه داد: همراهی مردم با چنین حرکت‌های معنوی و اجتماعی نشان‌دهنده پایبندی آنان به آرمان‌های انقلاب اسلامی و مسیر ولایت است.

وی خاطرنشان کرد: همه اقشار جامعه می‌توانند با مشارکت در این‌گونه پویش‌ها، پیام وحدت، وفاداری و حمایت از ارزش‌های اسلامی و انقلابی را به نمایش بگذارند.

کد مطلب 6792984

