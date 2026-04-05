بارش پراکنده و رگباری باران در لرستان

بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی از امروز یکشنبه تا سه‌شنبه بعدازظهر باتوجه‌به حاکمیت شرایط ناپایدار جوی بر روی منطقه علاوه بر افزایش پوشش ابر و گاهی وزش باد نسبتاً شدید در نقاطی از استان به‌ویژه شمال و شرق بارش پراکنده و رگباری باران گاهی رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت: باتوجه‌به ماهیت متغیر بارش‌های فصل بهار، احتمال تقویت نقطه‌ای مقادیر بارش وجود دارد، لذا این شرایط در نقاطی با مخاطراتی همچون اختلال در تردد، لغزندگی جاده‌ها، احتمال ایجاد رواناب و... همراه خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی لرستان، افزود: از سه‌شنبه‌شب و طی روز چهارشنبه مجدداً جو استان تحت‌تأثیر فعالیت سامانه بارشی قرار خواهد گرفت که در صورت تثبیت به‌زودی هشدار مربوطه صادر می‌شود.

مرادپور، گفت: از نظر نوسانات دمایی، طی ۲۴ ساعت آینده دماهای روزانه روند کاهشی را خواهند داشت.