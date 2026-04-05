۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۴۹

مهدی تاج:

کرمان خواستار میزبانی متمرکز لیگ است/ تراکتور باید خودش تصمیم بگیرد

رئیس فدراسیون فوتبال از درخواست استان کرمان برای میزبانی متمرکز ادامه رقابت های لیگ برتر خبر داد و گفت: سازمان لیگ باید در این مورد تصمیم نهایی را بگیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج در مورد تصمیم نهایی برای برگزاری رقابت های لیگ برتر و احتمال میزبانی کرمان گفت: استاندار کرمان نامه ای به ما ارسال کردند و برای برگزاری مسابقات به صورت متمرکز اعلام آمادگی کرده اند. با این حال باید صبر کنیم که سازمان لیگ تصمیم خودش را بگیرد و به همه اعلام کند و ما هم اجرا خواهیم کرد.

وی در مورد بازی تراکتور در لیگ نخبگان فوتبال و سفر این تیم به عربستان گفت: کنفدراسیون فوتبال آسیا روز جمعه به ما نامه زده بود که اگر تراکتور انصراف داده است به ما اعلام کنیم. فدراسیون به باشگاه تراکتور نامه زد که پاسخ بدهید. تراکتور هم سه پاسخ داد که منطقی است.

وی ادامه داد: خود آمریکا به هموطنانش اعلام کرده است که از عربستان خارج شوند. در این شرایط چطور انتظار دارند تراکتور به این کشور برود. موارد دیگر هم منطقی است. با این حال خود باشگاه تراکتور باید در این مورد تصمیم نهایی را بگیرد. اگر به ما اعلام کند که قصد شرکت دارد ما مقدماتش را فراهم خواهیم کرد.

