  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۱۳

امضای بیانیه محکومیت حمله به ایران توسط چهره‌های فرهنگی اسپانیا

مدیر جشنواره فیلم والادولید ضمن محکوم کردن حمله آمریکایی‌صهیونیستی به ایران، از امضای یک بیانیه محکومیت توسط برخی از چهره‌های فرهنگی، هنری و دانشگاهی اسپانیا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، در پی ارسال نامه اعتراضی حامد جعفری مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی به برخی هنرمندان، سینماگران و رویدادهای فرهنگی سینمایی بین‌المللی، در کنار واکنش‌هایی که به صورت انفرادی از سوی اشخاص مختلف به منظور همراهی و همدلی با مردم ایران ابراز شد، خوزه کابررا یکی از مدیران برگزاری جشنواره والادولید که از چهره‌های شناخته شده فرهنگی در اسپانیا است، ضمن محکوم کردن تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی و ابراز همدردی با مردم شجاع ایران، تصریح کرد که هنرمندان و چهره‌های فرهنگی و دانشگاهی اسپانیا در حال امضای یک بیانیه در محکومیت این تجاوز و همدردی با مردم کشورمان هستند.

وی در ایمیلی تأکید کرده است که یورکوس لانتیموس، مایک فیکیس و بن ریورز، از جمله کارگردانانی هستند که به جمع ده‌ها هنرمند و متخصص دانشگاهی نگارنده نامه‌ سرگشاده پیوسته‌اند که جنگ مشترک آمریکایی و صهیونیستی علیه ایران را محکوم کرده و بر حاکمیت ایرانیان تأکید می‌کند.

آن‌ها از اولین امضاکنندگان نامه‌ای هستند که در محافل فیلمسازی، فرهنگی، هنری و دانشگاهی در حال انتشار و امضا است.

در بخش‌هایی از این بیانیه که نسخه‌ای از آن در اختیار بنیاد سینمایی فارابی قرار داده شده، آمده است:

«ما، جمعی از هنرمندان، فعالان فرهنگی و فیلمسازان، این بیانیه را با آگاهی کامل از مسئولیت تاریخی و اخلاقی خود برای محکوم کردن بی‌چون و چرای جنگ، خشونت نظامی و همه اشکال مداخله سیاسی و نظامی صادر می‌کنیم.

ما به روشنی و بدون ابهام اعلام می‌کنیم که سرنوشت، آینده و تعیین سرنوشت سیاسی ایران منحصرا متعلق به مردم ایران است و هیج قدرت خارجی، هیج دولت و هیچ ائتلاف نظامی مشروعیت تعیین مسیر سیاسی، اجتماعی یا تاریخی برای این سرزمین را ندارد. حق تعیین سرنوشت یک اصل اساسی و غیرقابل انکار است که صرفا از اراده آزاد و آگاهانه هر ملت ناشی می‌شود.»

عکس از محمدعلی جلالی است.

کد مطلب 6792291
فریبرز دارایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    IR ۱۷:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۶
      0 0
      پاسخ
      خداونند لعنت کند تجاوزگران رو وبه اهدافشون نرسندخداوند حسابشون رو برسه

    پربازدیدها

    پربحث‌ها