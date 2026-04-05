به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، در پی ارسال نامه اعتراضی حامد جعفری مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی به برخی هنرمندان، سینماگران و رویدادهای فرهنگی سینمایی بینالمللی، در کنار واکنشهایی که به صورت انفرادی از سوی اشخاص مختلف به منظور همراهی و همدلی با مردم ایران ابراز شد، خوزه کابررا یکی از مدیران برگزاری جشنواره والادولید که از چهرههای شناخته شده فرهنگی در اسپانیا است، ضمن محکوم کردن تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی و ابراز همدردی با مردم شجاع ایران، تصریح کرد که هنرمندان و چهرههای فرهنگی و دانشگاهی اسپانیا در حال امضای یک بیانیه در محکومیت این تجاوز و همدردی با مردم کشورمان هستند.
وی در ایمیلی تأکید کرده است که یورکوس لانتیموس، مایک فیکیس و بن ریورز، از جمله کارگردانانی هستند که به جمع دهها هنرمند و متخصص دانشگاهی نگارنده نامه سرگشاده پیوستهاند که جنگ مشترک آمریکایی و صهیونیستی علیه ایران را محکوم کرده و بر حاکمیت ایرانیان تأکید میکند.
آنها از اولین امضاکنندگان نامهای هستند که در محافل فیلمسازی، فرهنگی، هنری و دانشگاهی در حال انتشار و امضا است.
در بخشهایی از این بیانیه که نسخهای از آن در اختیار بنیاد سینمایی فارابی قرار داده شده، آمده است:
«ما، جمعی از هنرمندان، فعالان فرهنگی و فیلمسازان، این بیانیه را با آگاهی کامل از مسئولیت تاریخی و اخلاقی خود برای محکوم کردن بیچون و چرای جنگ، خشونت نظامی و همه اشکال مداخله سیاسی و نظامی صادر میکنیم.
ما به روشنی و بدون ابهام اعلام میکنیم که سرنوشت، آینده و تعیین سرنوشت سیاسی ایران منحصرا متعلق به مردم ایران است و هیج قدرت خارجی، هیج دولت و هیچ ائتلاف نظامی مشروعیت تعیین مسیر سیاسی، اجتماعی یا تاریخی برای این سرزمین را ندارد. حق تعیین سرنوشت یک اصل اساسی و غیرقابل انکار است که صرفا از اراده آزاد و آگاهانه هر ملت ناشی میشود.»
عکس از محمدعلی جلالی است.
