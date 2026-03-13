به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد فارابی، در پی حملات وحشیانه آمریکا و اسرائیل به خاک عزیز کشورمان و به شهادت رسیدن رهبر شهید انقلاب، فرماندهان، مردم و کودکان بیگناه، حامد جعفری مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی ضمن ارسال نامهای به جشنوارهها و رویدادهای فرهنگی بینالمللی، سازمانها و موسسات سینمایی و میهمانان و داوران ادوار اسبق جشنواره بینالمللی فیلم فجر در سراسر جهان که با سینمای ایران همکاری داشتهاند، از آنها خواست ضمن محکوم کردن این فجایع، با کشور و مردم ایران اعلام همبستگی کنند.
در این نامه اعتراضی آمده است:
«دوست و همکار عزیزم، امیدوارم خوب و سلامت باشید.
یقین داریم که از وضعیت ایران و ظلمی که به مردم و هنرمندان روا میشود آگاه هستید. آمریکا و اسرائیل این جنگ را با کشتن بیش از ۱۰۰ کودک بیگناه و مظلوم در شهر میناب که در حال تحصیل و هنرآموزی بودند، شروع کردند. فرشتگانی که قربانی تجاوز آشکار کشورهایی شدند که ادعای حمایت از حقوق بشر دارند و با این اقدام نشان دادند که هیچ بویی از انسانیت نبردهاند.
ما سینماگران ایرانی از دوستان خود و هنرمندان و سینماگران در سراسر دنیا انتظار داریم که نسبت به این بیعدالتی سکوت نکنند و صدای کودکان مظلوم در دنیا باشند.
از شکوه تخت جمشید تا فریاد دماوند، ایران همیشه قامتش برافراشته تاریخ بوده است و هیچ تندبادی نمیتواند ریشههایش را بلرزاند. ما وارثان تمدنی هستیم که از خاکستر، هزاربار دوباره برخاستهایم. همراهی و همبستگی شما با مردم شجاع و غیور ایران، ایستادن در کنار مظلومیت مردمانی است که میراثدار کهنترین تمدن بشری هستند.»
این نامه به جشنوارههایی مانند ونیز، لوکارنو، سن سباستین، شانگهای، والادولید، آنتالیا، داکا، کلکته، پکن، توکیو، کودکان نیویورک، کودکان جیفونی، کودکان اشلینگل، سینه کیدو، پیونگ یانگ، قاهره، ریودوژانیرو، ژنو، رم، ملبورن، سنگاپور، کرالا، سیدنی، بلگراد، مراکش، گنت، فبیو، بروکسل، خیخون، آنکارا، هلسینکی، نیوزلند، میلان، دوربان، بوگوتا، اوساکا، آتن، قبرس، زاگرب، کارتاژ، کازان، هنگ کنگ، موسسه فیلم بریتانیا، فدراسیون فیاپف، سازمان سینمایی ارمنستان، بنیاد سینمایی قرقیزستان، دانشگاه یو سی ال ای، دانشگاه لایپزیگ، دانشگاه زوریخ، آکادمی فیلم آسیا اقیانوسیه، مرکز هنر مینیاپولیس، دانشگاه اسلو و... کمپانیهای بزرگ پخش فیلم و رویدادهای فرهنگی که در طی سالها با سینمای ایران و بنیاد فارابی همکاری داشتهاند، ارسال شده است.
