پاپ: کسانی که قدرت آغاز جنگ را دارند، صلح را انتخاب کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «ان‌بی‌سی نیوز»، «پاپ لئو چهاردهم» رهبر کاتولیک‌ های جهان با انتشار پیامی خواستار اتمام تجاوز به ایران شد.

رهبر کاتولیک‌ های جهان در اولین پیام خود به مناسبت عید پاک اعلام کرد: بگذارید کسانی که سلاح دارند، آنها را زمین بگذارند. بگذارید کسانی که قدرت آغاز جنگ را دارند، صلح را انتخاب کنند! نه صلحی که با زور تحمیل شود، بلکه از طریق گفتگو!

«پاپ لئو چهاردهم» سپس اضافه کرد: ما نمی‌ توانیم همچنان بی‌ تفاوت باشیم و نمی‌توانیم خود را در برابر شر تسلیم کنیم.

این در حالیست که ۹ اسفندماه سال ۱۴۰۴، در حالی که ایران در میانه مذاکرات غیرمستقیم باواشنگتن بود، بر خلاف تمامی قوانین و معیارهای بین المللی از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی مورد تجاوز قرار گرفت.