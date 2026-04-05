رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی در حاشیه رویداد «برای ایران، سرچشمه هنر» درباره کارکرد هنر و برگزاری رویدادهایی اینچنینی در راستای کمک به تابآوری جمعی در شرایط بحران به خبرنگار مهر بیان کرد: قطعاً هنر و هنرمند میتواند به بهبود فضایی که مردم امروز در آن قرار دارند، کمک کند. اتفاقی که رخ داده، به نظر میرسد گامی مهم در جهت ارتقای تابآوری مردم در این جنگ ناجوانمردانه باشد. هنر این ظرفیت را دارد که فضایی از مهر و عطوفت ایجاد کند؛ فضایی که در آن مردم در کنار یکدیگر احساس اطمینان خاطر و تسکین داشته باشند. همانطور که میبینید، در رویداد «برای ایران، سرچشمه هنر» فضایی شکل گرفته که سرشار از همدلی است و حضور هنرمندان میتواند به تعمیق و گسترش این فضا کمک کند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا سازمان سینمایی برنامههای دیگری مشابه سینماسیار در دستور کار دارد یا خیر، توضیح داد: در حال حاضر سینماسیار در نقاط مختلف فعال است؛ از جمله در میناب که نمایش آثار در حال انجام است. همچنین در برخی هتلهای تهران که محل اسکان آسیبدیدگان جنگ هستند، از جمله هتل هما (مختص کودکان و نوجوانان)، سینماسیار برای کودکان و نوجوانان فیلمهای متناسب با سن آنها و نیز آثار روز سینما را به نمایش میگذارد.
فریدزاده ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات مهم، ثبت و مستندسازی این وقایع است؛ چه در حوزه تولیدات مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و انجمن سینمای جوانان و چه در سینمای حرفهای که در این زمینه بنیاد سینمایی فارابی نیز ورود خواهد کرد. به نظر میرسد ثبت این لحظات اهمیت زیادی دارد و سینماگران میتوانند نقش مهمی در ثبت این مقاطع ایفا کنند.
وی در ادامه درباره وضعیت هنرمندانی که در این شرایط دچار آسیب شدهاند، گفت: کمیتهای با همراهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل شده و از گروههای مختلف فرهنگی، هنری و سینمایی برای همکاری دعوت شده است تا با کمک شهرداری و دولت، روند امدادرسانی سریعتر انجام شود. بودجههایی نیز در اختیار شهرداریها قرار گرفته و همکاران ما در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان سینمایی در حال بهروزرسانی اطلاعات هنرمندان آسیبدیده هستند تا روند کمکرسانی تسریع شود.
رئیس سازمان سینمایی در پاسخ به پرسشی درباره اختلال در وضعیت معیشتی هنرمندان نیز بیان کرد: در این زمینه با همفکری و همکاری در حال بررسی راهکارها هستیم. تجربه دوره کرونا وجود دارد اما شرایط فعلی به دلیل ماهیت جنگ متفاوت است و آسیبهای جدیتری به همراه داشته است. لازم است با همراهی همه اعضای خانواده سینما به یک جمعبندی مشترک برسیم تا هم بتوانیم به رونق دوباره صنعت سینما کمک کنیم و هم در این شرایط سخت، بهویژه به کسانی که معیشتشان آسیب دیده، یاری برسانیم. این امر نیازمند همت جمعی از سوی دولت، بخش خصوصی و فعالان حوزه سینما و هنر است تا بتوانند مسئولیت اجتماعی خود را بهخوبی ایفا کنند.
نظر شما