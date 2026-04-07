آندری زویاگینتسف با فیلم جدیدش چشم به کن امسال دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، آندری زویاگینتسف با فیلم جدیدش با عنوان «مینوتور»، چشم به کن دوخته است.

هم‌زمان فیلم جدید این فیلمساز روسی نامزد ۲ جایزه اسکار برای فیلم‌های «بی‌عشق» و «لویاتان»، توسط «موبی» برای پخش در آمریکای شمالی، بریتانیا، ایرلند، آلمان، اتریش، سوئیس و آمریکای لاتین خریداری شده است.

این فیلم که توسط MK2 Films (پخش کننده «ارزش احساسی») در سطح بین‌المللی نمایش داده می‌شود، به شدت برای اولین نمایش جهانی در جشنواره فیلم کن مورد توجه قرار گرفته است.

فیلمنامه «مینوتور» که توسط زویاگینتسف با همکاری سمن لیاشنکو نوشته شده، به عنوان یک داستان سیاسی با ترکیبی از تریلر جنایی و عناصر کلاسیک توصیف شده که فروپاشی عاطفی و اخلاقی یک تاجر را تحت فشار بحران‌های شخصی و سیاسی بررسی می‌کند.

۲ فیلم آخر زویاگینتسف، «بی‌عشق» و «لویاتان»، برای اولین بار در بخش مسابقه جشنواره کن به نمایش درآمدند و به ترتیب جایزه هیئت داوران و بهترین فیلمنامه را از آن خود کردند. در همین حال، اولین فیلم او، «بازگشت»، در سال ۲۰۰۳ برنده شیر طلایی جشنواره ونیز شد.

«مینوتور» به طور مشترک توسط «رازور» فیلم آلمان و «فورما پرو فیلمز» لتونی تولید شده و همچنین از ‹آرته» فرانسه حمایت مالی دریافت کرده است.

فیلم‌های «سرزمین پدری» ساخته پاول پاولیکوفسکی، «بگذار عشق وارد شود» ساخته فلیکس ون گرونینگن، «نوجوان و مرگ در کمپ میاسما» ساخته جین شونبرون و «زمستان طولانی» ساخته اندرو هیگ از دیگر رقبای احتمالی این فیلم در جشنواره کن امسال هستند.