دو پیام هوایی و زمینی ایران به آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، علی خضریان، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نوشت: تنها دو روز پس از ادعای آمریکا درباره تسلط کامل بر آسمان ایران، یک جنگنده پیشرفته ساقط شد و عملیات‌های نجات آغاز گردید که تبدیل به یک شکست پرهزینه برای نیروی هوایی آمریکا گردید.

پیام این رویداد این است که جنگنده‌های دشمن توسط ایران ساقط می‌شوند؛ چه خلبان‌ها زنده بمانند و چه کشته شوند.

‏از سوی دیگر، آمریکا در دو عملیات نجات برای خلبان‌های خود، یک جنگنده آمریکایی A-10، دو هواپیمای C-130، دو هلیکوپتر بلک هاوک و چند پهپادش ساقط شدند.

در نتیجه، آمریکا تاکنون تنها برای نجات دو نفر، چندین تجهیزات نظامی رده بالا و احتمال زیاد جان چند نظامی دیگر خود را از دست داده است.

مهمترین پیام این عملیات‌ها که به وضوح مخابره شد، این است که هرگونه عملیات زمینی در مقیاس وسیع در داخل خاک ایران، بر اساس تجربه عملیاتی نیروهای آمریکایی، با تلفات بسیار سنگین و غیرقابل جبران همراه خواهد بود و محیط دفاعی ایران برای هر نوع نفوذ زمینی دشمنان، مرگبار و پرریسک است.