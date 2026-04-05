حریفان کشتی گیران ایران در مسابقات قهرمانی آسیا مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، این مسابقات از فردا (دوشنبه) و به مدت ۳ روز برگزار می شود و قرعه نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:

در وزن ۵۵ کیلوگرم که ۱۱ نماینده دارد، محمد حسینوند پناهی در دور نخست به مصاف نورزات کابدی رخیموف از قزاقستان می رود و در صورت گذر از این حریف در دور بعد با اختیار باتیروف از ازبکستان کشتی خواهد گرفت.

در وزن ۶۰ کیلوگرم که ۱۰ کشتی گیر حضور دارند، علی احمدی وفا در دور اول با مین وو کیم از کره جنوبی مبارزه می کند و در صورت گذر از این حریف در دور بعد به مصاف سی یونگ ری از کره شمالی خواهد رفت.

در وزن ۶۳ کیلوگرم که ۱۱ کشتی گیر حضور دارند، عرفان جرکنی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم به مصاف برنده کشتی میان هانگ وونگ چویی از کره جنوبی و هانگشنگ ویو از چین می رود.

در وزن ۶۷ کیلوگرم که ۱۱ نفر شرکت کرده اند، احمدرضا محسن نژاد پس از استراحت در دور اول در دور دوم به مصاف سونات عبداله یف از تاجیکستان می رود.

در وزن ۷۲ کیلوگرم که ۱۰ نماینده دارد، محمدجواد رضایی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با برنده مبارزه میان تایشی ناریکانی از ژاپن و لوئیجی امیرخونزودا از تاجیکستان پیکار می کند.

در وزن ۷۷ کیلوگرم که ۱۲ نفر حضور دارند، علی اسکو پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با برنده کشتی میان الشماری از قطر و یونگ هون نوح از کره جنوبی مبارزه خواهد کرد.

در وزن ۸۲ کیلوگرم که ۱۰ شرکت کننده دارد، محمدامین حسینی پس از استراحت در دور اول در دور دوم با دیدار امان نظراف از ترکمنستان کشتی می گیرد.

در وزن ۸۷ کیلوگرم که ۱۱ نفر حضور دارند، غلامرضا فرخی در دور نخست با محمد سلطان زودا از تاجیکستان کشتی می گیرد و در صورت پیروزی در این دیدار در دور بعد به مصاف محمدکودیر رسول اف ار ازبکستان می رود.

در وزن ۹۷ کیلوگرم که ۱۱ کشتی گیر حضور دارند، محمدهادی ساروی پس از استراحت در دور اول، در دور دوم به مصاف برنده مبارزه میان مینهو لی از کره جنوبی و امانبردی آگاممدوف ار ترکمنستان می رود.

در وزن ۱۳۰ کیلوگرم که ۱۰ نفر حضور دارند، امین میرزازاده بعد از استراحت در دور نخست، در دور دوم با برنده کشتی میان نامبارداگوا باتبایار از مغولستان و رومن کیم از قرقیزستان مصاف می دهد.

بر اساس برنامه این رقابت ها، مسابقات اوزان ۵۵، ۶۳، ۷۷، ۸۷ و ۱۳۰ کیلوگرم روزهای ۱۷ و ۱۸ و مسابقات اوزان ۶۰، ۶۷، ۷۲، ۸۲ و ۹۷ کیلوگرم روزهای ۱۸ و ۱۹ فروردین ماه در شهر بیشکک برگزار می شود.

برنامه این مسابقات به وقت ایران به شرح زیر است:

دوشنبه ۱۷ فروردین ماه: مقدماتی: ساعت ۹ الی ۱۱:۳۰ (پنج وزن اول) نیمه نهایی: ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷ (پنج وزن اول) سه شنبه ۱۸ فروردین ماه: مقدماتی: ساعت ۹ الی ۱۱:۳۰ (پنج وزن دوم) – شانس مجدد (پنج وزن اول) نیمه نهایی: ساعت ۱۴:۱۵ تا ۱۵:۱۵ (پنج وزن دوم) فینال: ۱۵:۳۰ تا ۱۸:۰۰ (پنج وزن اول) چهارشنبه ۱۹ فروردین ماه: شانس مجدد: ساعت ۹ الی ۱۱:۳۰ (پنج وزن دوم) فینال: ۱۵:۳۰ تا ۱۸:۰۰ (پنج وزن دوم)