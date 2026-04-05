به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد شهلی‌بر، ظهر یکشنبه به خبرنگاران از آغاز برداشت اولین خوشه‌های گندم در کشور خبر داد و گفت: برداشت گندم از سطح ۳۵۰ هکتار از مزارع دشت پیشین این شهرستان، همزمان با نخستین روزهای سال نو آغاز شده است.

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان راسک در استان سیستان و بلوچستان بیان کرد: ۷۰ هکتار گندم کاشته‌ایم و خوشحالیم که جزو اولین نفراتی هستیم که برداشت گندم را در ایران آغاز می‌کنیم. محصول برداشت‌شده به سیلوهای استان سیستان و بلوچستان منتقل می‌شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های استان افزود: سطح کل اراضی کشاورزی سیستان و بلوچستان حدود ۴۰۰ هزار هکتار است که از این میزان، ۳ هزار هکتار با حمایت سازمان جهاد کشاورزی و تلاش کشاورزان به کشت گندم اختصاص یافته است. به دلیل اقلیم مناسب، شهرستان راسک اولین نقطه در کشور است که برداشت گندم در آن انجام می‌شود.

شهلی‌بر با بیان اینکه سطح زیر کشت گندم در شهرستان ۳۵۰ هکتار است، تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود از این سطح، یک هزار و ۳۰۰ تن گندم برداشت شود.

وی همچنین از قیمت تضمینی هر کیلوگرم گندم به مبلغ ۴۲ هزار و ۵۰۰ تومان خبر داد و گفت: امیدواریم برداشت و خریداری محصول با همین نرخ انجام گیرد.