تولید گیاهان دارویی سیستان و بلوچستان به بیش از ۳۲ هزار تن رسید

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا دهمرده ظهر پنجشنبه به خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به تنوع اقلیمی و شرایط مناسب آب و خاک، این استان از ظرفیت بالایی در تولید گیاهان دارویی برخوردار است و میزان تولید این محصولات در سال گذشته به بیش از ۳۲ هزار تن رسید.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان افزود: استان پهناور سیستان و بلوچستان به دلیل شرایط اقلیمی متنوع، بستر مناسبی برای رشد گونههای مختلف گیاهی بهویژه گیاهان دارویی فراهم کرده و در مناطق مختلف آن متناسب با شرایط آبوهوایی و خاکی، امکان کشت گونههای مختلف این گیاهان وجود دارد.
وی گفت: در حال حاضر حدود ۲۰ گونه گیاه دارویی به صورت زراعی در سطح استان کشت میشود که از جمله مهمترین آنها میتوان به حنا، وسمه و چای ترش اشاره کرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان با بیان اینکه سطح زیر کشت این محصولات روند افزایشی دارد، تصریح کرد: سطح زیر کشت گیاهان دارویی استان در سال ۱۴۰۳ حدود ۶ هزار هکتار بود که این رقم در سال ۱۴۰۴ به هفت هزار و ۸۱ هکتار افزایش یافته است.
