به گزارش خبرگزاری مهر، حمید دهقان، از اجرای پویش «با هم برای ایران» در دو جایگاه «شهدای حمل‌ونقل» واقع در پایانه مسافربری غدیر و جایگاه انبیا واقع در بلوار مناجات جنب بوستان مهرآوران خبر داد و اظهار کرد: این اقدام از نیمه اسفند ماه ۱۴۰۴ آغاز شده و تا اطلاع ثانوی ادامه دارد.

وی با اشاره به استقبال گسترده شهروندان از این طرح افزود: با گذشت یک ماه از اجرای این طرح بیش از ۱۵ هزار دستگاه خودرو در دو جایگاه مذکور از خدمات رایگان سوخت CNG بهره‌مند شده‌اند که نشان‌دهنده رشد حدود ۷۰ درصدی نسبت به ایام قبل از جنگ رمضان است.

رئیس سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری یزد بیان کرد: این اقدام با هدف تقویت روحیه همدلی و همراهی با شهروندان شهر میراث جهانی یزد در شرایط خاص کشور و همچنین ارائه خدمات مطلوب به میهمانان نوروزی در چارچوب پویش ملی «با هم برای ایران» انجام شده است.

دهقان تصریح کرد: استفاده رایگان از خدمات دو جایگاه CNG مذکور در شهر یزد برای تمام خودروهای دوگانه‌سوز تا اطلاع ثانوی معتبر است.