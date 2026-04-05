قدردانی آرش میراسماعیلی از وزیر ورزش و جوانان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون جودو، احمددنیامالی که برای حضور در اجلاس جهانی بازی‌های قومیتی در شهر آنتالیای ترکیه حضور دارد در دو دیدار مهم خود با رئیس فدراسیون جهانی جودو و معاون وزیر ورزش تاجیکستان نگاه ویژه خود به این رشته را نشان داد.

به دنبال این نگاه مثبت وزیر ورزش و جوانان، رئیس فدراسیون جودو ضمن قدردانی از احمددنیامالی تاکید کرد خانواده بزرگ این رشته تمام تلاشش را خواهد کرد تا پاسخ این حمایت پدرانه وزیر ورزش را بدهد.

آرش میراسماعیلی در این مورد گفت: این که دنیامالی به عنوان وزیر ورزش و جوانان ایران در حاشیه سفر مهم خود با رئیس فدراسیون جهانی جودو دیدار می کند و زمینه های رشد و توسعه جودو ایران را فراهم می کند، برای ما بسیار ارزشمند و قابل تقدیر است.

وی تاکید کرد: دنیامالی همواره نگاه ویژه و دلسوزانه ای به جودو داشته و این بار هم در سفر به ترکیه در دو نشست مهم خود تلاش کرد زمینه رشد و توسعه این رشته را فراهم کند.

آرش میراسماعیلی در پایان گفت: امیدوارم خانواده بزرگ جودو و ملی پوشان ایران در رویدادهای آینده بتوانند با درخشش و مدال آوری پاسخ محبت های وزیر محترم ورزش و جوانان را بدهند و پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران را به اهتزاز درآورند.