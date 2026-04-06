الهه خوانساری در گفتوگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا بویژه رهبر شهید،با اشاره به نقش رسانهها در شکلدهی به روایت جنگ رمضان اظهار کرد:در این جنگ، رسانهها عملاً به بخشی از میدان نبرد تبدیل شدند؛ میدانی که هدف آن تصرف ذهن مخاطب است.
معاون آموزش انجمن سواد رسانه ای ایران افزود: رسانهها با انتخاب واژهها، نحوه چینش اخبار و برجستهسازی برخی وقایع، تعیین میکنند مخاطب یک رویداد را تهدید، فرصت، ضعف یا اقتدار تلقی کند.
وی با بیان اینکه اگر مخاطب آمادگی نداشته باشد، روایتها را بهراحتی میپذیرد، گفت:در ساعات اولیه هر درگیری، حجم زیادی از اخبار منتشر میشود تا روایت مسلط شکل بگیرد و در این میان، روایتهای تحریفشده معمولاً با سرعت بالا و بار احساسی زیاد منتشر میشوند.
خوانساری ارتقای سواد رسانهای را مهمترین راه مقابله با این وضعیت دانست و اظهار کرد:مخاطب باید بداند هر خبر را بدون بررسی نپذیرد و به منبع، هدف انتشار و بخشهای ناگفته توجه کند.بخش زیادی از فریبها زمانی رخ میدهد که افراد نمیتوانند بین خبر، تحلیل و احساس تفاوت قائل شوند.
وی با تاکید به سرعت، دقت و شفافیت رسانههای رسمی گفت:هرگونه تأخیر در اطلاعرسانی، میدان را برای روایتهای غیررسمی و بعضاً تحریفشده باز میکند.
پیامدهای چندلایه جنگ رمضان در عرصه سیاسی و اجتماعی
معاون آموزش انجمن سواد رسانهای ایران اشاره به اینکه جنگ رمضان یک پدیده چندلایه با پیامدهای گسترده است، افزود: در سطح سیاسی، این جنگ میتواند به تغییر موازنه قدرت در منطقه و شکلگیری آرایشهای جدید بینالمللی منجر شود.
وی تصریح کرد:در سطح اجتماعی از یکسو اضطراب و نگرانی عمومی افزایش مییابد و از سوی دیگر، حس همبستگی و انسجام ملی تقویت میشود؛ انسجامی که در خیابانهای شهرهای مختلف کشور قابل مشاهده است.
خوانساری گفت: در سطح منطقهای نیز احتمال افزایش تنشها، فعال شدن درگیریهای نیابتی و بیثباتی در برخی نقاط وجود دارد.
وی نقش رسانهها را در چنین شرایطی بسیار حساس دانست و اظهار کرد:اگر رسانهها به سمت بزرگنمایی تهدیدها یا تحریک احساسات حرکت کنند، ناخواسته به افزایش تنش کمک میکنند؛ اما اگر واقعیت را دقیق، متعادل و بهدور از اغراق منتقل کنند، میتوانند به آرامش نسبی جامعه کمک کنند.
معاون آموزش انجمن سواد رسانه ای ایران جلوگیری از شکلگیری دوقطبیهای کاذب و ارائه روایتهای قابل اعتماد را از مهمترین وظایف رسانهها برشمرد.
نقش بانوان در تقویت تابآوری اجتماعی و مقابله با روایتهای احساسی
خوانساری با اشاره به نقش بانوان در شرایط بحران گفت: در فضای احساسی ناشی از جنگ رمضان، بانوان چه در عرصه رسانه و چه در نقشهای اجتماعی و خانوادگی، میتوانند به تنظیم هیجانات عمومی کمک کنند و مانع از تبدیل نگرانیها به اضطراب فراگیر شوند.
وی افزود: بخش قابل توجهی از گردش اطلاعات در شبکههای اجتماعی توسط کاربران عادی انجام میشود و حضور آگاهانه بانوان میتواند به کاهش انتشار شایعات کمک کند.
معاون آموزش انجمن سواد رسانهای ایران تابآوری اجتماعی را یکی از مهمترین عوامل عبور جامعه از بحران عنوان کردو گفت : بانوان در محیط خانواده در ایجاد حس امنیت، امید و ثبات نقش کلیدی دارند.
وی با اشاره به نقش تعیین کننده روایت در شکل دهی افکار عمومی در شرایط بحران تصریح کرد: آنچه مسیر میدانهای حساس را تعیین میکند، صرفاً وقایع روی زمین نیست و تصویری است که در ذهن جامعه شکل میگیرد و بر رفتار جمعی اثر میگذارد.
