۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۳۹

نوذرپور: فاز دوم بیمارستان لنگرود تا هفته دولت بهره برداری می شود

لنگرود-معاون وزیر راه و شهرسازی از آخرین روند اجرایی فاز دوم بیمارستان شهید حسینپور بازدید کرد و گفت: این فاز تا هفته دولت امسال تکمیل و به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی نوذرپور عصر یکشنبه با همراهی فرماندار و نماینده مردم لنگرود در مجلس در بازدید از روند اجرایی فاز دوم بیمارستان شهید حسین پور با اشاره به جزئیات فاز دوم این بیمارستان اظهار کرد: این فاز که تکمیل‌ کننده بیمارستان فعلی است، شامل استقرار بخش دیالیز، بخش تالاسمی و توسعه اورژانس از ۱۱ تخت به ۳۰ تخت می‌شود.

سرپرست سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی افزود: برای اجرای این طرح بیش از یکصد و ۵۰ میلیارد تومان هزینه شده است و با بهره‌ برداری از آن، نگرانی‌ های مردم در خصوص نارسایی‌ های بیمارستان فعلی برطرف خواهد شد.

معاون وزیر راه خاطرنشان کرد: مقرر شد فاز دوم بیمارستان شهید حسینپور لنگرود تا هفته دولت (اوایل شهریور ۱۴۰۵) به بهره‌برداری برسد.

