بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی از ورزشگاه ۱۰ هزار نفری بناب

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نوذرپور روز پنجشنبه در سفر به استان آذربایجان شرقی از پیشرفت‌های اجرایی ورزشگاه ده‌هزار نفره بناب بازدید کرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به رکود ناشی از کسری بودجه در ماه‌های اخیر، بر لزوم جلسات فوری با سازمان برنامه و بودجه، نمایندگان مجلس و فعالان بخش خصوصی جهت تأمین اعتبارات تکمیلی و جلوگیری از توقف کامل پروژه تأکید کرد.

پروژه ورزشگاه ۱۰ هزار نفره بناب که بر روی زمینی با مساحت بالغ بر ۱۶۵ هزار و ۹۰۵ متر مربع احداث شده و شامل ساختمان اصلی با مساحت ۱۷ هزار و ۳۳۵ متر مربع و ساختمان‌های جنبی است، هم‌اکنون با پیشرفت فیزیکی ۹۲ درصدی در مراحل حساس پایانی قرار دارد. با این حال، پس از انعقاد قرارداد تکمیلی در دی‌ماه ۱۴۰۴، عملیات اجرایی به دلیل کسری بودجه و عدم تخصیص به‌موقع اعتبارات، با رکود شدیدی مواجه شده است.

مشاور پروژه در توضیح وضعیت فنی خاطرنشان کرد: از زمان سفر قبلی مدیران تاکنون، اگرچه اقداماتی نظیر نصب هندریل، کف‌سازی، سقف‌کاذب، سنگ‌کاری و کناف‌کاری انجام شده است، اما سرعت این اقدامات نسبت به ظرفیت واقعی سایت بسیار پایین بوده و تورم ناشی از شرایط منطقه و فشارهای اقتصادی، چالش‌ها را دوچندان کرده است.

راهکارهای مدیرعامل سازمان مجری برای خروج از رکود

مدیرعامل سازمان مجری، در ارزیابی این وضعیت بر نیاز مبرم به هم‌افزایی ذینفعان تأکید کرد. وی دستور داد تا در گام نخست، مشاور پروژه نسبت به تدوین برآورد دقیق مالی و محاسبه مطالبات پیمانکار اقدام نماید تا زمینه برای پرداخت بدهی‌ها فراهم شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: در گام بعدی، جلسه‌ای فوری با سازمان برنامه و بودجه برای رفع موانع اعتباری برگزار خواهد شد. همچنین ضروری است جلسات کارشناسی با مسئولان استانی و نماینده مجلس در مجلس شورای اسلامی تشکیل شود تا نسبت به تأمین منابع مورد نیاز پروژه اقدام عاجل صورت گیرد.

جذب سرمایه بخش خصوصی؛ گزینه طلایی برای تکمیل پروژه

مدیرعامل سازمان مجری با اشاره به اینکه پروژه در مراحل پایانی و جذاب برای سرمایه‌گذاران قرار دارد، گفت: با توجه به پیشرفت ۹۲ درصدی، این پروژه ریسک پایینی برای بخش خصوصی دارد. بنابراین، استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به عنوان یک گزینه جدی برای جذب منابع مکمل می‌تواند تکمیل این مجموعه ورزشی بزرگ را تسریع بخشد. ما آماده‌ایم تا با ایجاد بسترهای لازم، مشارکت بخش خصوصی را در تکمیل نهایی ورزشگاه بناب مدیریت کنیم.

اهمیت ورزشگاه بناب در شبکه ورزشی کشور این ورزشگاه با ظرفیت ۱۰ هزار نفر، یکی از زیرساخت‌های مهم ورزشی در استان آذربایجان شرقی محسوب می‌شود که تکمیل آن نه تنها نیاز ورزشکاران بومی را برطرف می‌کند، بلکه میزبان رویدادهای ورزشی استانی و ملی خواهد بود. سازمان مجری با تمام توان در پی است تا با رفع موانع مالی، این اثر ماندگار را در کمترین زمان ممکن به بهره‌برداری کامل برساند.