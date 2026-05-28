۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۲۰

بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی از بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی بناب

بناب- معاون وزیر راه و شهرسازی در جریان سفر به آذربایجان شرقی از روند ساخت بیمارستان فوق‌تخصصی ۱۶۰ تختخوابی بناب بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نوذرپور روز پنجشنبه در این بازدید، بر لزوم همکاری همه دستگاه‌های اجرایی استان آذربایجان‌شرقی و شهرستان بناب برای تسریع در تکمیل این طرح تأکید کرد.

به گفته مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات عمومی و دولتی، این بیمارستان در زمینی به مساحت ۵۵ هزار مترمربع احداث می‌شود.

نوذرپور افزود: ساختمان اصلی طرح ۱۶ هزار مترمربع زیربنا دارد و در قالب دو بلوک ۵ طبقه در حال اجراست و ساختمان‌های جنبی شامل موتورخانه، پست برق، منبع آب، اتاق اکسیژن‌ساز و مرکز امحاء زباله‌ها پیش‌بینی شده است.

این مجموعه درمانی با پیشرفت فیزیکی ۹ درصدی و ۳۴ درصد پیشرفت در بخش اسکلت، در مراحل ابتدایی اجرای سازه قرار دارد.

نوذرپور خواستار برگزاری نشست‌های هماهنگی برای رفع مشکل تأمین برق و چالش‌های مالی ناشی از تورم مصالح شد.

وی گفت: بیمارستان‌ها زیرساخت‌های حیاتی و پناه مردم در زمان بحران‌های درمانی هستند.

بیمارستان بناب با تکمیل و بهره‌برداری، نقش مهمی در تقویت شبکه درمانی استان خواهد داشت.

سازمان مجری نیز اعلام کرد با تمام توان برای رفع موانع و تسریع در اجرای این طرح اقدام می‌کند.

