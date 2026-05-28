بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی از بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی بناب

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نوذرپور روز پنجشنبه در این بازدید، بر لزوم همکاری همه دستگاههای اجرایی استان آذربایجانشرقی و شهرستان بناب برای تسریع در تکمیل این طرح تأکید کرد.
به گفته مدیرعامل سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات عمومی و دولتی، این بیمارستان در زمینی به مساحت ۵۵ هزار مترمربع احداث میشود.
نوذرپور افزود: ساختمان اصلی طرح ۱۶ هزار مترمربع زیربنا دارد و در قالب دو بلوک ۵ طبقه در حال اجراست و ساختمانهای جنبی شامل موتورخانه، پست برق، منبع آب، اتاق اکسیژنساز و مرکز امحاء زبالهها پیشبینی شده است.
این مجموعه درمانی با پیشرفت فیزیکی ۹ درصدی و ۳۴ درصد پیشرفت در بخش اسکلت، در مراحل ابتدایی اجرای سازه قرار دارد.
نوذرپور خواستار برگزاری نشستهای هماهنگی برای رفع مشکل تأمین برق و چالشهای مالی ناشی از تورم مصالح شد.
وی گفت: بیمارستانها زیرساختهای حیاتی و پناه مردم در زمان بحرانهای درمانی هستند.
بیمارستان بناب با تکمیل و بهرهبرداری، نقش مهمی در تقویت شبکه درمانی استان خواهد داشت.
سازمان مجری نیز اعلام کرد با تمام توان برای رفع موانع و تسریع در اجرای این طرح اقدام میکند.
