خسارت ۱۰ هزار واحد مسکونی در استان ایلام بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی استاندار ایلام ظهر یکشنبه در جلسه نهضت توسعه عدالت آموزشی ضمن تبریک سال نو، اشاره به نامگذاری سال جدید توسط مقام معظم رهبری، اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی یکی از مقولههای کلیدی است که دو پیوست مهم دیگر یعنی وحدت ملی و امنیت ملی را در سایه خود دارد.
وی توجه به رویکرد اقتصادی، معیشت مردم، تولید و اشتغال را از اولویتهای اصلی دولت دانست و خاطرنشان کرد: دولت با تمام قوا از نیروهای مسلح و مردم عزیزمان در بخش تولید، اشتغال و پروژههای عمرانی پشتیبانی میکند و تلاش بیوقفه در این راستا باید ادامه یابد.
کرمی، نهضت توسعه عدالت آموزشی را یکی از مهمترین برنامههای دولت برشمرد و گفت: این مهم بستر و شالوده دستاوردهای علمی کشور در حوزههایی چون دانش هستهای و موشکی است.
وی با بیان اینکه در استان ایلام از ۱۲۴ فضای آموزشی پیشبینی شده، ۵۶۰ واحد به بهرهبرداری رسیده است، گفت: مابقی تا سال ۱۴۰۵ تکمیل خواهد شد، و برنامهریزی برای بهرهبرداری از مابقی پروژهها تا مهرماه و پایان سال نیز در دست اقدام است.
استاندار ایلام با اشاره به بحث نهضت توسعه عدالت آموزشی انرژی خورشیدی، گفت: این حوزه در راستای پدافند غیرعامل از اهمیت ویژهای برخوردار است و پروژههای آن نباید متوقف شود.
کرمی، امیدآفرینی، حفظ امید، انسجام ملی و وحدت را از مهمترین مولفههای مقابله با جنگ ترکیبی دشمن و تسهیلکننده تداوم راه انقلاب عنوان کرد و افزود: مقاومت بینظیر ملت ایران در سایه وحدت و همراهی مردم و نیروهای مسلح، رمز موفقیتهای کشور در میدانهای مختلف بوده است.
استاندار ایلام بر لزوم تداوم فعالیتهای عمرانی، زیربنایی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در دولت با انگیزهای مضاعف تاکید کرد و گفت: نباید تصور کرد که جنگ، کار خود را انجام داده و موجب توقف امور شده است.
وی در ادامه با اشاره به خدماترسانی دستگاههای اجرایی، گفت: خوشبختانه تا کنون وقفهای در ارائه خدمات به مردم در بخشهای ذخیرهسازی، توزیع و نظارت نداشتهایم و همه دستگاهها با حداکثر توان در حال فعالیت هستند.
کرمی تصریح کرد: در حوزه خسارات نیز، بیش از ۱۰ هزار واحد توسط بنیاد مسکن ارزیابی شده است. برای واحدهای تخریب شده که قابل سکونت نیستند، اجاره یک ساله پرداخت شده و برای واحدهای آسیبدیده اما قابل سکونت، پرداخت اجاره به صورت ۶ ماهه پیگیری میشود.وی همچنین به بستههای حمایتی دولت شامل ودیعه مسکن، اجاره، اسکان موقت و موارد بانکی و پولی اشاره کرد که از طریق دستگاههای متولی اطلاعرسانی خواهد شد.
استاندار ایلام در ادامه با بازدید از مدرسه شش کلاسه در حال احداث شهید مطهری شهر ایلام با اشاره به اولویت مهم این پروژهها برای استان، گفت: در حال حاضر با استفاده از روشها و تکنولوژیهای نوین، پروژههای نهضت توسعه عدالت آموزشی با کیفیت مطلوب در حال اجرا هستند. این سازهها علاوه بر عایق صوت و حرارت بودن، منجر به یک سوم مصرف انرژی خواهند شد که این موضوع صرفهجویی قابل توجهی را در حوزه انرژی به همراه دارد.
وی بر لزوم تلاش حداکثری در ایام پیش رو با وجود ارائه سایر خدمات به مردم تأکید کرد و افزود: همزمان با خدمات مختلف، پروژههای عمرانی و اقتصادی استان با تمام ظرفیت پیش خواهند رفت.
