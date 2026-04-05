به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آوا، از آغاز جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران اسلامی، نمایندگی مرکز فعالیتهای فرهنگی اجتماعی تبیان افغانستان در قم با همراهی مهاجرین، فعالیتهای جهادی برای بازسازی منازل آسیبدیده را آغاز کرده است.
این اقدامات از سوم فروردین در مناطق «دروازه ری» و شهرک «پردیسان» قم جریان دارد.
این حرکت با مشارکت داوطلبانه اقشار مختلف از جمله استادکاران، نیروهای فنی و کارگران و با حضور طلاب انجام میشود و نقش مؤثری در تسریع روند بازسازی و تقویت روحیه همدلی و مسئولیتپذیری داشته است.
این اقدام که اکنون وارد سیزدهمین روز خود شده، نمادی از برادری میان دو ملت ایران و افغانستان است.
