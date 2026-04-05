۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۳۰

تأکید سازمان عقیدتی سیاسی فراجا بر استمرار حضور خیابانی

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا، حضور مردم را عامل تضعیف دشمن دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین علی شیرازی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا در پیامی با تقدیر از حضور حماسی و آگاهانه مردم در صحنه، این حضور را «سرنوشت‌ساز» توصیف کرد و آن را زمینه‌ساز تقویت روحیه نیروهای مدافع و ایجاد انسجام ملی دانست.

وی با اشاره به نقش اجتماعی شدن دفاع در دوران دفاع مقدس، حضور مردم در خیابان‌ها را عامل استمرار تولید قدرت و حفظ امنیت عنوان کرد و افزود: این حضور، پشتیبان مأموریت‌های حافظان امنیت و نشانه‌ای از ایستادگی ملت در برابر فشارها و تهدیدات است.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا همچنین تأکید کرد که حضور مردمی موجب تضعیف روحیه دشمن، افزایش همدلی و جلوگیری از فعالیت جریان‌های معاند می‌شود.

در این پیام، با اشاره به شرایط حساس کشور، از مردم خواسته شده است تا با حفظ حضور آگاهانه خود، مسیر تحقق پیروزی نهایی را هموار کنند.

شیرازی در پایان، استمرار این حضور را تضمین‌کننده پیروزی جبهه حق دانست و بر بی‌اثر بودن تکیه بر توافقات و نهادهای بین‌المللی در مقایسه با اراده ملی تأکید کرد.

