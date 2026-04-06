کشف ۱۸۰۰ تن کالای اساسی احتکاری

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سعید منتظر المهدی، سخنگوی پلیس در تشریح عملکرد پلیس امنیت اقتصادی فراجا طی جنگ رمضان و تعطیلات نوروزی ۱۴۰۵، اظهار داشت: تمرکز کارآگاهان این پلیس بر آرامسازی بازار و جلوگیری از کمبود کالا بود. در نتیجه، شبکههای احتکار ضربه جدی خوردند و روند ورود کالاهای اساسی به کشور سریعتر از قبل انجام شد.
وی افزود: مهمترین اقدام همکاران ما در این ایام، تسریع در ترخیص کالاهای اساسی از گمرک با اصلاح ۶رویه زمان بر بود که باعث شد ۸۷ هزار کامیون و ۴ میلیون تن کالا بدون معطلی وارد چرخه توزیع شوند. این یعنی تأمین بهتر بازار و جلوگیری از افزایش قیمتها.
سردار منتظرالمهدی اظهار داشت: در حوزه مقابله با احتکار، انبارهای بزرگ احتکار مواد غذایی شناسایی و بیش از ۱۸۰۰ تن کالای اساسی احتکاری کشف شد. علاوه بر این، چند میلیون قلم کالای قاچاق که میتوانست بازار را ملتهب کند، توقیف شد.
سخنگوی پلیس تأکید کرد: مردم مطمئن باشند که کنترل بازار، برخورد با گرانفروشی و جلوگیری از کمبود کالا با قدرت ادامه دارد و هیچ شبکهای اجازه ندارد از شرایط جنگی سوءاستفاده کند.
