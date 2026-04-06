۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۳۲

کشف ۱۸۰۰ تن کالای اساسی احتکاری

سخنگوی پلیس اظهار کرد: در حوزه مقابله با احتکار، بیش از ۱۸۰۰ تن کالای اساسی احتکاری کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سعید منتظر المهدی، سخنگوی پلیس در تشریح عملکرد پلیس امنیت اقتصادی فراجا طی جنگ رمضان و تعطیلات نوروزی ۱۴۰۵، اظهار داشت: تمرکز کارآگاهان این پلیس بر آرام‌سازی بازار و جلوگیری از کمبود کالا بود. در نتیجه، شبکه‌های احتکار ضربه جدی خوردند و روند ورود کالاهای اساسی به کشور سریع‌تر از قبل انجام شد.

وی افزود: مهم‌ترین اقدام همکاران ما در این ایام، تسریع در ترخیص کالاهای اساسی از گمرک با اصلاح ۶رویه زمان بر بود که باعث شد ۸۷ هزار کامیون و ۴ میلیون تن کالا بدون معطلی وارد چرخه توزیع شوند. این یعنی تأمین بهتر بازار و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها.

سردار منتظرالمهدی اظهار داشت: در حوزه مقابله با احتکار، انبارهای بزرگ احتکار مواد غذایی شناسایی و بیش از ۱۸۰۰ تن کالای اساسی احتکاری کشف شد. علاوه بر این، چند میلیون قلم کالای قاچاق که می‌توانست بازار را ملتهب کند، توقیف شد.

سخنگوی پلیس تأکید کرد: مردم مطمئن باشند که کنترل بازار، برخورد با گران‌فروشی و جلوگیری از کمبود کالا با قدرت ادامه دارد و هیچ شبکه‌ای اجازه ندارد از شرایط جنگی سوءاستفاده کند.

