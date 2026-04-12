به گزارش خبرنگار مهر، مجید درویشی عصر یکشنبه پس از بازدید از بخش‌هایی از معاونت‌ها و مراکز بهزیستی استان که در جریان حملات اخیر دچار خسارت شده‌اند، اظهار کرد: بخشی از زیرساخت‌های این مجموعه هدف آسیب قرار گرفته و برخی ساختمان‌ها تخریب شده‌اند.

وی با اشاره به شدت خسارت‌ها افزود: در این حملات، بخش‌های قابل توجهی از ساختمان‌های اداری بهزیستی استان دچار آسیب شده و این موضوع بر روند فعالیت برخی واحدها تأثیر گذاشته است.

مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه ادامه داد: با وجود این شرایط، روند ارائه خدمات به جامعه هدف متوقف نشده و کارکنان این مجموعه با تمام توان در حال خدمت‌رسانی به مددجویان هستند.

وی همچنین با اشاره به جابه‌جایی برخی واحدها گفت: به دلیل آسیب‌دیدگی ساختمان شماره ۲، ارائه خدمات تعدادی از معاونت‌ها به مجتمع فیاض‌بخش در شهرک الهیه منتقل شده و خدمات در این محل ادامه دارد.

درویشی در ادامه از انتقال برخی دیگر از خدمات بهزیستی خبر داد و افزود: خدمات مرتبط با اورژانس اجتماعی، پیشگیری از آسیب‌ها و بازتوانی اعتیاد نیز به اداره بهزیستی شهرستان کرمانشاه منتقل شده است.

وی در پایان تأکید کرد: با وجود خسارت‌های وارد شده، تلاش می‌کنیم وقفه‌ای در ارائه خدمات ایجاد نشود و حمایت از جامعه هدف همچنان با جدیت دنبال خواهد شد.