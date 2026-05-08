۱۲ میلیارد تومان کمک به مددجویان هرسین پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید درویشی صبح جمعه در نشستی با تشریح خدمات ارائهشده در شهرستان هرسین، گزارشی از اقدامات حمایتی، توانبخشی و اجتماعی این مجموعه ارائه کرد.
وی با اشاره به جامعه هدف تحت پوشش بهزیستی در هرسین اظهار کرد: هماکنون حدود ۲۳۰۰ نفر در بخش توانبخشی و ۲۸۰ نفر در حوزه سلامت اجتماعی از خدمات تخصصی این اداره بهرهمند هستند.
وی افزود: سالانه ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان کمک نقدی و همچنین ۶ میلیارد تومان کمک غیرنقدی به صورت موردی به مددجویان شهرستان پرداخت میشود.
مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه پرداخت مستمری به ۲۱۰۰ خانوار و ارائه حق پرستاری به مددجویان ضایعه نخاعی و خانوادهمحور را از دیگر اقدامات شاخص عنوان کرد و گفت: مجموع این حمایتها ارزشی بالغ بر ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان دارد.
درویشی ادامه داد: در حوزه اشتغالزایی نیز بیش از ۲۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان تسهیلات به ۱۸۲ نفر از مددجویان پرداخت شده تا زمینه توانمندسازی اقتصادی آنان فراهم شود.
وی همچنین از پرداخت کمکهای موردی در شرایط خاص خبر داد و تصریح کرد: در ایام جنگ تحمیلی سوم، یک میلیارد تومان کمک موردی به ۳۵۰ نفر از مددجویان اختصاص یافت.
مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه با اشاره به اقدامات آموزشی و اجتماعی افزود: کمکهزینه تحصیلی برای دانشآموزان و دانشجویان، حمایت بیمهای از زنان سرپرست خانوار و اجرای طرحهای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی از دیگر برنامههای اجراشده در هرسین بوده است.
درویشی برگزاری کارگاههای مهارتهای زندگی و آموزشهای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی برای دانشآموزان را از جمله برنامههای فرهنگی این اداره برشمرد و گفت: خدمات توانپزشکی، تأمین وسایل کمکتوانبخشی و پرداخت هزینه ایاب و ذهاب مددجویان نیز در این شهرستان انجام شده است.
وی در پایان از حمایتهای استاندار کرمانشاه در اجرای برنامههای حمایتی و توانبخشی قدردانی کرد و افزود: همراهی مدیریت ارشد استان نقش مهمی در توسعه خدمات به جامعه هدف بهزیستی داشته است.
