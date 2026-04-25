اهدای جهیزیه به مددجویان بهزیستی سنقروکلیایی

به گزارش خبرنگار مهر، عصر شنبه آیین اهدای جهیزیه به جمعی از مددجویان بهزیستی شهرستان سنقروکلیایی با حضور فرماندار، امام جمعه و رئیس اداره بهزیستی این شهرستان برگزار شد.
در این مراسم، علی حسینی با اشاره به اقدامات حمایتی بهزیستی در حوزه تأمین نیازهای اولیه زندگی مددجویان، اظهار کرد: اقلام جهیزیه تهیهشده به زوجهای جوانی تعلق گرفته که بهتازگی زندگی مشترک خود را آغاز کردهاند و تحت پوشش این نهاد قرار دارند.
وی هدف از اجرای این برنامه را کمک به بهبود شرایط معیشتی خانوادهها و تسهیل در آغاز زندگی مشترک عنوان کرد و افزود: این اقدامات در راستای حمایتهای مستمر بهزیستی از اقشار آسیبپذیر انجام میشود.
در ادامه یاورمحمدی، فرماندار سنقروکلیایی، ضمن قدردانی از این اقدام، تأکید کرد: چنین برنامههایی میتواند نقش مؤثری در ایجاد امید و انگیزه در میان مددجویان داشته باشد و زمینهساز ارتقای کیفیت زندگی آنان شود.
همچنین حجتالاسلام رضایی، امام جمعه این شهرستان، با اشاره به اهمیت حمایت از اقشار نیازمند، گفت: کمک به تأمین معیشت خانوادههای تحت پوشش، اقدامی ارزشمند و مورد تأکید آموزههای دینی است که بهزیستی در این مسیر گامهای مؤثری برداشته است.
