نظارت میدانی دادگستری کرمانشاه در شرایط جنگی

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس‌کل دادگستری استان کرمانشاه با حضور در محاکم عمومی و مجتمع تجدیدنظر، از نزدیک روند رسیدگی به پرونده‌ها، میزان مراجعات مردمی و وضعیت کاری قضات و کارکنان را مورد بررسی قرار داد.

این بازدید در شرایط خاص و با هدف حفظ کارآمدی دستگاه قضایی، ارتقای کیفیت رسیدگی‌ها و ارزیابی میزان آمادگی واحدهای قضایی برای ارائه خدمات مستمر به مردم انجام شد.

در جریان این حضور، دکتر کرمی با گفت‌وگو با قضات و کارکنان بخش‌های مختلف، بر ضرورت دقت، سرعت و انسجام در رسیدگی به پرونده‌ها به‌ویژه در شرایط بحرانی تأکید کرد.

وی همچنین نقش مجتمع تجدیدنظر استان را در تثبیت آراء و افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی مهم ارزیابی و از تلاش مجموعه قضایی برای استمرار خدمات‌رسانی مطلوب قدردانی کرد.

در ادامه، بهمن نریمانی سرپرست محاکم تجدیدنظر استان نیز گزارشی از وضعیت موجود، چالش‌ها و ظرفیت‌های واحدهای قضایی ارائه داد و اعلام کرد: روند خدمات‌رسانی در این مجموعه فراتر از ظرفیت تعیین‌شده در حال انجام است.

بر اساس این گزارش، رئیس‌کل دادگستری استان در پایان دستورات لازم را برای رفع برخی موانع و تقویت امکانات مورد نیاز صادر کرد و این بازدید را بخشی از برنامه‌های مستمر نظارتی دستگاه قضایی عنوان کرد.