به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسین حسینی صبح یکشنبه در ادامه بازدیدهای خود از حوزه‌های قضایی سنندج، به صورت سرزده از مجموعه دادسرا و محاکم مرکز استان بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند ارائه خدمات قضایی به مردم قرار گرفت.

وی در این بازدید ضمن بررسی نحوه خدمت‌رسانی قضایی، با قضات و کارکنان اداری دیدار و گفت‌وگو کرد و روند رسیدگی به پرونده‌ها و ارائه خدمات در مجتمع‌های قضایی را مورد ارزیابی قرار داد.

رئیس کل دادگستری استان کردستان در جریان این بازدید، نحوه تعیین اوقات رسیدگی، فرآیند اطلاع‌رسانی تشکیل جلسات دادرسی، کیفیت بررسی پرونده‌ها و همچنین روند اجرای احکام در شرایط خاص فعلی را بررسی کرد.

وی با اشاره به تأکیدات رئیس قوه قضائیه در خصوص استمرار خدمت‌رسانی قضایی به مردم اظهار کرد: در برهه حساس کنونی، وظیفه مسئولان و کارگزاران دستگاه قضایی این است که تمهیدات لازم را برای تداوم ارائه خدمات قضایی فراهم کنند.

حسینی همچنین از تلاش‌های قضات و کارکنان اداری دستگاه قضایی استان در شرایط فعلی قدردانی کرد و افزود: با وجود تعطیلی‌های ایجاد شده به واسطه شرایط جنگی، قضات و کارکنان حوزه‌های قضایی استان ارائه خدمات به مردم را متوقف نکرده‌اند.



در جریان این بازدید، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و رئیس محاکم عمومی و انقلاب سنندج نیز حضور داشتند و از نزدیک بر نحوه خدمت‌رسانی قضایی به مراجعان نظارت کردند.

گفتنی است؛ این بازدید در ادامه سرکشی‌های میدانی رئیس کل دادگستری استان کردستان از مجتمع‌ها و مراکز قضایی انجام شده و طی مدت اخیر چندین بازدید سرزده از این مراکز صورت گرفته است.