به گزارش خبرنگار مهر، نشست ستاد راهبری سند تحول قضایی دادگستری استان کرمانشاه عصر سهشنبه با حضور شهرام کرمی رئیس کل دادگستری استان، معاونین، رؤسا و دادستانهای حوزههای قضایی تابعه برگزار شد.
کرمی در این نشست با اشاره به شرایط خاص و دشوار ایام جنگ اظهار کرد: با وجود محدودیتها و آسیبهای ناشی از شرایط جنگی، برخی از واحدهای قضایی استان توانستند عملکردی فراتر از برنامههای ابلاغی داشته باشند که این امر نشاندهنده تعهد و تلاش جهادی همکاران قضایی و اداری است.
وی با تقدیر ویژه از محاکم تجدیدنظر استان و همچنین حوزههای قضایی شهرستانهای پاوه، کنگاور و سنقر و کلیایی، افزود: همکاران ما با اهتمام ویژه نسبت به اجرای برنامههای عملیاتی اقدام کرده و بخش قابل توجهی از اهداف پیشبینی شده را محقق ساختند.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه بر ضرورت جبران کاستیهای ایجاد شده در این دوره تأکید کرد و گفت: انتظار میرود تمامی همکاران با برنامهریزی دقیق نسبت به جبران عقبماندگیها اقدام کنند؛ بهویژه در خصوص پروندههایی که به دلایل مختلف تجدید وقت شدهاند، باید نظارت مستمر اعمال شود تا از اطاله دادرسی جلوگیری و حقوق مردم استیفا گردد.
وی انباشت پروندههای مسن و معوق و وجود شعب نامتعارف را از چالشهای مهم برشمرد و تصریح کرد: بخش قابل توجهی از آمارهای منفی ناشی از همین موارد است که باید با تدابیر مدیریتی مناسب ساماندهی شود. همچنین پروندههای مرتبط با برخی عناصر نامطلوب در ایام جنگ باید در کوتاهترین زمان ممکن تعیین تکلیف شوند تا ضمن برقراری نظم، اعتماد عمومی تقویت شود.
کرمی در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت نظم و انضباط اداری تأکید کرد و ادامه داد: نظارتها در حوزههای قضایی باید با دقت بیشتری انجام شود تا خدمات قضایی به شکلی عادلانه به تمامی شهروندان ارائه گردد.
در پایان این نشست، از خدمات پنج ساله «علیاشرف کرمی» معاون سابق قضایی در امور ارزشیابی قضات تقدیر به عمل آمد و «محمدباقر نریمانی» به عنوان معاون جدید قضایی در امور ارزشیابی قضات معرفی شد.
