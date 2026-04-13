رئیس کل دادگستری کرمانشاه: خدمت قضایی در جنگ هم متوقف نشد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه عصر دوشنبه با حضور در مجتمع دادگاههای صلح، از نزدیک در جریان روند رسیدگی به پروندهها و نحوه ارائه خدمات به مراجعان قرار گرفت.
شهرام کرمی در حاشیه این بازدید با اشاره به اهمیت نظارتهای میدانی اظهار کرد: سرکشی از واحدهای قضایی استان بهصورت مستمر انجام میشود تا از کیفیت خدمات ارائهشده به شهروندان اطمینان حاصل شود.
وی با اشاره به شرایط خاص ماههای اخیر افزود: در دوران جنگ تحمیلی سوم، با وجود محدودیتها و مشکلات، روند خدمترسانی در دستگاه قضایی استان هیچگاه متوقف نشد و کارکنان با روحیه جهادی به فعالیت خود ادامه دادند.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه در ادامه به ساختار دادگاههای صلح اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۳۷ شعبه فعال در سطح استان مشغول ارائه خدمات هستند که بخشی از آنها در مرکز استان بهصورت متمرکز فعالیت میکنند.
وی تصریح کرد: تمرکز این شعب در قالب مجتمع دادگاههای صلح، موجب تسهیل دسترسی مردم، افزایش نظم اداری و تسریع در رسیدگی به پروندهها شده است.
کرمی در پایان با تأکید بر نقش دادگاههای صلح افزود: این مجموعهها بهعنوان یکی از محورهای تحول در دستگاه قضایی، نقش مؤثری در کاهش زمان رسیدگی و حلوفصل سریعتر دعاوی دارند و تقویت آنها در دستور کار قرار دارد.
