مکتب عاشورا در سیره سپهبد شهید موسوی متجلی بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید حسین مومنی عصر یکشنبه در مراسم بزرگداشت سپهبد شهید موسوی با اشاره به ابعاد معنوی و شخصیتی این شهید اظهار کرد: آنچه در سیره حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام از مقام تسلیم، تصدیق، وفا، نصیحت و بصیرت نسبت به ولایت مشاهده می‌شود، در حیات این شهید عزیز نیز به‌روشنی قابل مشاهده بود.



وی با بیان اینکه هر کس در مسیر خدمت به نظام اسلامی بخواهد منشأ اثر باشد، باید از مکتب عاشورا بهره‌مند شده باشد، افزود: کسانی که از فرهنگ عاشورا نصیبی نبرده باشند، در بزنگاه‌های عمل، حقیقت درون آنان آشکار می‌شود، چرا که مدعیان ولایتمداری بسیارند، اما میدان عمل است که مرد را از نامرد جدا می‌کند و این شهید بزرگوار این حقیقت را در رفتار و مجاهدت خود به اثبات رساند.



این استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های سپهبد شهید موسوی، اتصال کامل همه داشته‌ها و ظرفیت‌های خود به مسیر ولایت بود و او هر چه داشت در این راه نثار کرد و هیچ التفاتی به نگاه دیگران نداشت و تمام وجودش را برای لقاءالله آماده ساخته بود و نشانی از هوای نفس و تعلقات دنیوی در او دیده نمی‌شد.



وی تواضع را از دیگر امتیازات ممتاز این شهید دانست و گفت: تواضع فوق‌العاده او حقیقتاً کم‌نظیر بود و در ایام کرونا که توفیق حضور در حرم حاصل شد، از نزدیک خدمت ایشان عرض ادب کردم و همان‌جا این خصلت برجسته بیش از پیش نمایان بود، همچنین تربیت در دامان پدری اهل‌بیتی و رشد در فضای محبت و ارادت به خاندان عصمت و طهارت علیهم‌السلام، در شکل‌گیری چنین شخصیتی نقش اساسی داشت.



مومنی با اشاره به ویژگی تبعیت محض از ولی فقیه در سیره این شهید افزود: در ذهن و دل این شهید حتی یک‌بار نیز نسبت به فعل ولی خدا و رهبر معظم انقلاب، نه علامت سؤال شکل گرفت و نه حتی شائبه‌ای از تردید و این همان مرتبه‌ای از تسلیم و تصدیق است که در مکتب حضرت عباس علیه‌السلام معنا می‌یابد.



وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حال و هوای روزهای تشییع و تدفین شهدا اظهار کرد: در این ایام، پیکرهای مطهر بسیاری از شهدا را از نزدیک دیده‌ام و برخی از این صحنه‌ها حقیقتاً شگفت‌انگیز و جان‌سوز بود، به‌ویژه شهدای کم‌سن‌وسالی که یادآور مصائب کربلا بودند.



این خطیب مذهبی سپس با ذکر مصائب حضرت علی‌اصغر علیه‌السلام و حضرت علی‌اکبر علیه‌السلام، فضای مراسم را به ذکر روضه سیدالشهدا علیه‌السلام پیوند زد و گفت: سنگین‌ترین مصیبت کربلا از منظر عاطفی و معرفتی، در ماجرای علی‌اصغر علیه‌السلام جلوه‌ای ویژه دارد، آنجا که خود خداوند متعال در این مصیبت میان‌دار می‌شود و طفل شیرخوار سیدالشهدا علیه‌السلام را برای بهشت برمی‌گزیند.



وی با اشاره به لحظات تدفین پیکر شهید موسوی افزود: هنگامی که برای انجام آداب تدفین، کفن این سردار عزیز را در قبر گشودم، بی‌اختیار یاد پیکر شهید آیت‌الله رئیسی افتادم‌و در همان حال، با خود گفتم این مرتبه از سوختن برای ولایت، همان حقیقتی است که انسان را به مقام «من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه» می‌رساند.



مومنی تأکید کرد: این شهید عزیز تا آخرین لحظه، هر چه داشت در مسیر ولایت نثار کرد و حتی جسم مطهرش نیز در این مسیر کمتر از ولی خدا بود و حقیقت این است که اگر این‌گونه برای ولایت نباشیم، این همراهی ثمری نخواهد داشت و مسیر ولایتمداری، نثار همه هستی انسان را می‌طلبد.



وی در پایان خاطرنشان کرد: سپهبد شهید موسوی از مصادیق روشن یاران صادق ولی خدا بود و کسانی که در میدان فداکاری، پیش از دیگران حاضر می‌شوند و همه هستی خود را در راه دفاع از ولایت و ارزش‌های اسلامی تقدیم می‌کنند.