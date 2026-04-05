۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۲۲:۵۶

حمله دشمن به بندرلنگه و کنگ ۶ شهید و ۱۷ مصدوم بر جا گذاشت

بندرعباس-معاون سیاسی استاندار هرمزگان از حمله دشمن به شهرهای بندرلنگه و بندرکنگ خبر داد و گفت: در این حمله هوایی رژیم جنایتکار آمریکا و اسرائیل، تا کنون ۶ نفر از شهروندان به شهادت رسیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نفیسی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان، با اشاره به شهادت ۶ تن از هموطنان و مجروح شدن ۱۷ نفر در حمله به شهرستان بندرلنگه اظهار داشت: دشمن صهیونیستی و آمریکایی با هدف قرار دادن زیرساخت‌های غیرنظامی و ایجاد ناامنی، نقاطی را در شهرستان لنگه مورد حمله با هواگردهای خود قرار داد.

وی تصریح کرد: در شهر کنگ و بندر لنگه، یک مکان عمومی غیر نظامی هدف قرار گرفت.

نفیسی از حضور سریع دستگاه‌های امدادی و خدمات رسان خبر داد و گفت: تا این لحظه ۶ نفر به شهادت رسیده‌اند و مجروحان نیز به مراکز درمانی اعزام شده‌اند.

    • IR ۰۰:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      خدالعنتشون کنه موفق نشن
    • IR ۱۳:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      این شده کار هرشب ش مردم بیگناه میکشه، دشمن ما دست به جنایت جنگی میزنه جنگ غیرقانونی راه میندازه. هیچ سازمانی هم کاریش نداره ،باید سلاح هسته ای بسازیم.حداقل دیگه کلاهک هسته ای که باعث بشه دیگه هیچ جنگی سراغ ایران نیاد

