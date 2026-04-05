حمله دشمن به بندرلنگه و کنگ ۶ شهید و ۱۷ مصدوم بر جا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نفیسی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان، با اشاره به شهادت ۶ تن از هموطنان و مجروح شدن ۱۷ نفر در حمله به شهرستان بندرلنگه اظهار داشت: دشمن صهیونیستی و آمریکایی با هدف قرار دادن زیرساخت‌های غیرنظامی و ایجاد ناامنی، نقاطی را در شهرستان لنگه مورد حمله با هواگردهای خود قرار داد.

وی تصریح کرد: در شهر کنگ و بندر لنگه، یک مکان عمومی غیر نظامی هدف قرار گرفت.

نفیسی از حضور سریع دستگاه‌های امدادی و خدمات رسان خبر داد و گفت: تا این لحظه ۶ نفر به شهادت رسیده‌اند و مجروحان نیز به مراکز درمانی اعزام شده‌اند.